IIHF отобрала у России право проведения чемпионата мира в 2023 году

Альтернативный хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере

Фото: IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у Российской Федерации право проведения чемпионата мира в 2023 году.

Турнир планировалось провести в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о переносе ЧМ-2023 было принято по «соображениям безопасности».

Альтернативный хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.