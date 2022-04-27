IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
IIHF отобрала у России право проведения чемпионата мира в 2023 году
Альтернативный хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере
12:00
Фото: IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у Российской Федерации право проведения чемпионата мира в 2023 году.
Турнир планировалось провести в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о переносе ЧМ-2023 было принято по «соображениям безопасности».
Альтернативный хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.
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