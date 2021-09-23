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IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
Также это четвертый африканский член организации
15:14
Фото: IIHF
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) предоставила ассоциированное членство Тунису.
Теперь общее количество членов организации увеличилось до 82-х. В Африке, кроме Туниса, такой статус имеют ЮАР, Марокко и Алжир.
Отметим, что в Тунисе нет ледового катка для игры в хоккей. Поэтому страну в IIHF будут представлять тунисская диаспора из Европы и Северной Америки.
Напомним, 25 сентября IIHF спустя 27 лет правления Рене Фазеля получит нового президента.
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