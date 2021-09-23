IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей

Также это четвертый африканский член организации





Фото: IIHF

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) предоставила ассоциированное членство Тунису.



Теперь общее количество членов организации увеличилось до 82-х. В Африке, кроме Туниса, такой статус имеют ЮАР, Марокко и Алжир.

Отметим, что в Тунисе нет ледового катка для игры в хоккей. Поэтому страну в IIHF будут представлять тунисская диаспора из Европы и Северной Америки.

Напомним, 25 сентября IIHF спустя 27 лет правления Рене Фазеля получит нового президента.