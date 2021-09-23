Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован

IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей

Также это четвертый африканский член организации

Хоккей Хоккей в мире
15:14
IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
Фото: IIHF

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) предоставила ассоциированное членство Тунису.

Теперь общее количество членов организации увеличилось до 82-х. В Африке, кроме Туниса, такой статус имеют ЮАР, Марокко и Алжир.

Отметим, что в Тунисе нет ледового катка для игры в хоккей. Поэтому страну в IIHF будут представлять тунисская диаспора из Европы и Северной Америки.

Напомним, 25 сентября IIHF спустя 27 лет правления Рене Фазеля получит нового президента.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Хоккей Хоккей в мире
15:58
Эпоха Фазеля для IIHF – время застоя. Уже через два дня она закончится
Мнение
Эпоха Фазеля для IIHF – время застоя. Уже через два дня она закончится
Хоккей Хоккей в мире
13:08
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Фазель: «С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны»
Хоккей НХЛ
21 сентября 20:07
Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
Хоккей НХЛ
8 сентября 12:40
Чемпионаты мира в дивизионе Украины могут проводиться вдвое реже, но за это будет полагаться компенсация
Чемпионаты мира в дивизионе Украины могут проводиться вдвое реже, но за это будет полагаться компенсация
Хоккей Чемпионат мира
28 августа 12:28

Новости: Хоккей

Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Пекин-2022
18:05
Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Хоккей в мире
15:58
IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
Хоккей в мире
15:14
«Калгари Хитмен» из WHL подписали 17-летнего украинца
«Калгари Хитмен» из WHL подписали 17-летнего украинца
Украинцы в иностранных клубах
15:08
Эпоха Фазеля для IIHF – время застоя. Уже через два дня она закончится
Мнение
Эпоха Фазеля для IIHF – время застоя. Уже через два дня она закончится
Хоккей в мире
13:08
«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»
«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»
КХЛ
22 сентября 22:25
Дуве, Желдаков и Ворона – лучшие игроки недели УХЛ
Дуве, Желдаков и Ворона – лучшие игроки недели УХЛ
УХЛ
22 сентября 17:49
Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
УХЛ
22 сентября 08:59
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
УХЛ
22 сентября 08:49
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости