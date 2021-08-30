Илья Ковальчук перейдет в «Спартак»
Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ
Ветеран снова может покинуть Россию
Илья Ковальчук / Фото: Чемпионат
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что летом форвард Илья Ковальчук
получил предложение из НХЛ.
«Ковальчук был всем доволен в «Авангарде». Мы поблагодарили друг друга, не надо искать никаких подводных течений в его быстром уходе.
Мое высказывание по поводу слухов о возможном завершении карьеры Ильей всколыхнуло медиапространство, но оно было вырвано из контекста.
Я дальше говорил, что надеюсь, что этого не случится, у него все еще есть огонь, и это подтверждает это межсезонье: им интересуется один из клубов НХЛ».
Напомним, ранее Ковальчук с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина.
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