Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ

Илья Ковальчук / Фото: Чемпионат

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что летом форвард Илья Ковальчук получил предложение из НХЛ.



Мое высказывание по поводу слухов о возможном завершении карьеры Ильей всколыхнуло медиапространство, но оно было вырвано из контекста.

Я дальше говорил, что надеюсь, что этого не случится, у него все еще есть огонь, и это подтверждает это межсезонье: им интересуется один из клубов НХЛ».