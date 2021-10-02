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Инсайдер: Итоговые составы хоккейных сборных на ОИ-2022 станут известны в начале января

Все страны до 15 октября должны предоставить свои лонг-листы
Хоккей Хоккей в мире
2 октября 12:59
Инсайдер: Итоговые составы хоккейных сборных на ОИ-2022 станут известны в начале января
Хоккей / Фото - insidethegames.biz
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своем аккаунте в Twitter назвал приблизительный сроки объявления итоговых составов хоккейных команд на Олимпийские игры в Пекине. 

По его словам, оглашение составов произойдет в начале января. 

«Все страны до 15 октября должны представить свои лонг-листы кандидатов из 50 человек или около того. Эти игроки должны пройти допинг-тесты и т.д. Окончательные составы будут объявлены где-то в начале января, точная дата еще не определена. НХЛ и профсоюз сейчас обсуждают, будут ли все составы названы в один день или же за несколько, чтобы возникло больше шума».


Напомним, НХЛ все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением COVID-19 осложнится. 

Чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ также придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.
Владимир Кириченко
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