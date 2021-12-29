Молодежный чемпионат мира-2022 отменен

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02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
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13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь 3:0 Окончен
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
нет важных матчей
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02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

Молодежный чемпионат мира-2022 отменен

Радикальное решение IIHF
Хоккей МЧМ-2022
29 декабря 22:34
Молодежный чемпионат мира-2022 отменен
IIHF приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022 / фото - IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022.

Причина отмены – ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.

Напомним, бывший глава IIHF Рене Фазель сообщил, что Федерация созвала экстренный совет по вопросу отмены МЧМ-2022.

 

Михаил Рыбак
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молодежный чемпионат мира IIHF

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