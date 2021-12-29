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Молодежный чемпионат мира-2022 отменен
Радикальное решение IIHF
IIHF приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022 / фото - IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022.
Причина отмены – ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.
Напомним, бывший глава IIHF Рене Фазель сообщил, что Федерация созвала экстренный совет по вопросу отмены МЧМ-2022.