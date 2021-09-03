Исторический день для украинского хоккея. Сегодня «Донбасс» дебютирует в Лиге чемпионов

Чемпион Украины в киевском Дворце Спорта примет «Рунгстед»

Фото: пресс-служба «Донбасса»

Сегодня, 3 августа, «Донбасс» проведет первый в истории украинских клубов матч в Лиге чемпионов. В дебютном поединке в самом престижном еврокубке чемпион Украины сойдется на льду с победителем датского национального первенства «Рунгстедом».



О предстоящем матче ранее поделились мнением главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик и капитан команды Виктор Захаров.

Микульчик:

Я бы не сказал, что это обычный матч. К каждому противнику будем настраиваться. Подходить, разбирать. Могу сказать – все команды очень хорошего уровня, быстрые и агрессивные. Хорошо играют в пас, много техничных игроков, которые, являясь хорошими исполнителями, могут решить исход матча в любой момент. Коллективы достойные, сильные, так что готовимся на полную с ними играть.

Очки мы считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу. Спаренные игры – в этом нет ничего страшного. У нас было два турнира по три игровых дня, так что команда готова.

Настрой боевой. Подходим с хорошим настроением после побед в двух турнирах. Предсезонный сбор был замечательным. Так что после плодотворной месячной подготовки мы подошли в оптимальной форме.

Многие ребята остались в команде, многие ребята пришли. Времени перестроиться хватило – у нас нет ничего сверхъестественного. Есть некие нюансы, но все уже подстроились.

Захаров:

Мы готовы на 99,9 %. Одна сотая – 45 минут нашей тренировки. Это очень престижно. И для хоккеистов, и для клуба. Поэтому все с удовольствием подходим к матчам. Очень долго ждали этого момента.

Тренерский состав смотрел видео игр «Рунгстеда». Объясняли нам, что хорошая европейская команда, играют активно. Завтра еще посмотрим записи, так и пройдет наша подготовка.

Наши цели – победа в завтрашнем матче и выход из группы. Чтобы этого добиться, надо хорошо начать – победить завтра.

Мы участвовали и в Континентальном кубке и в сборной Украины играли – так что знаем, что такое хоккей хорошего уровня. Знаем, чего ожидать.

Все новички хорошо влились в команду. Смерек тоже. Команда учит английский – это единственный опыт, который мы перенимаем. Честно говоря, американец в полном порядке – как он владеет шайбой, видит поле и как играет в большинстве. Думаю, завтра он это еще продемонстрирует.

Дворец Спорта – место с большой историей. Тут даже тренироваться очень приятно. Я думаю, что это большое событие – проведение матча Лиги чемпионов. Не только для Киева, а и всего украинского спорта.

Трансляцию встречи «Донбасс» – «Рунгстед» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:00.