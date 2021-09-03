Историческое 3 сентября. Превью дебютного матча «Донбасса» в Лиге чемпионов

Игра против датского «Рунгстеда» – в прямой трансляции на XSPORT

Превью

«Донбасс» дебютирует в ХЛЧ матчем против «Рунгстеда» / Фото - Вадим Шамдан

3 сентября – не просто культовая дата, воспетая в известной песне, но и с 2021 года – исторический день для украинского хоккея. Именно сегодня клуб из Украины впервые сыграет в хоккейной Лиге чемпионов – донецкий «Донбасс» на льду киевского Дворца спорта примет датский «Рунгстед» в матче первого тура группового этапа.

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Команда Павла Микульчика больше месяца усиленно готовилась к старту в самом престижном европейском клубном турнире, проведя сборы и сыграв два предсезонных турнира, выиграв Мемориал Павла Забойника в Зволене и Открытый кубок Донбасса в Краматорске, не потерпев ни одного поражения. Тренерский штаб в кратчайшие сроки попытался вписать в состав многочисленных новичков и успел наиграть новые сочетания как в нападении, так в защите.

«Все новички хорошо влились в команду, – сказал капитан команды Виктор Захаров после открытой тренировки перед матчем. – Смерек тоже. Команда учит английский – это единственный опыт, который мы перенимаем. Честно говоря, американец в полном порядке – как он владеет шайбой, видит поле и как играет в большинстве. Думаю, завтра он это еще продемонстрирует».

Виктор Захаров / Фото - Вадим Шамдан Виктор Захаров / Фото - Вадим Шамдан

Удачно себя зарекомендовал о время предсезонки и вратарь Андрей Макаров, который, скорее всего, будет первым номером команды на старте сезона, а латвиец Янис Ворис будет его бэкапом.

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик считает, что удачное выступление на предсезонке и солидное укрепление состава являются подспорьем для того, чтобы удачно сыграть в престижном турнире.

«Очки мы считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу. Спаренные игры – в этом нет ничего страшного. У нас было два турнира по три игровых дня, так что команда готова. Настрой боевой. Подходим с хорошим настроением после побед в двух турнирах. Предсезонный сбор был замечательным. Так что после плодотворной месячной подготовки мы подошли в оптимальной форме. Многие ребята остались в команде, многие ребята пришли. Времени перестроиться хватило – у нас нет ничего сверхъестественного. Есть некие нюансы, но все уже подстроились».

Павел Микульчик / Фото - Вадим Шамдан

Как и «Донбасс», «Рунгстед» является действующим чемпионом своей страны, выиграв золото национального первенства второй год подряд. Для команды Эрика Хьялмарссона это второе участие в Лиге чемпионов – в сезоне-2019/20 она заняла последнее место в группе, выиграв только один матч из шести.

Помимо предсезонных матчей, перед поездкой в Киев «Рунгстед» уже успел провести одну официальную игру, в стартовом матче нового чемпионата Дании одержав драматичную победу над «Харлевом» со счетом 6:5 в овертайме, отыграв дефицит в две шайбы за три минуты до конца основного времени.

Букмекеры выделяют «Донбасс» явным фаворитом встречи, оценивая победу дончан в основное время коэффициентом 1,55. На ничью по итогам 60 минут дают 5,00, на победу «Рунгстеда» – 4,90.

Матч «Донбасс» – «Рунгстед» можно будет посмотреть на телеканале XSPORT и сайте XSPORT.ua. Начало трансляции – в 19:00.