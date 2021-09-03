Известен состав «Донбасса» на дебютный матч в Лиге чемпионов
«Донбасс» объявил состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Рунгстеда».
Вратари: Андрей Макаров, Янис Ворис.
Первое звено: Владислав Соколовский, Филипп Пангелов-Юлдашев, Александр Пересунько, Виктор Захаров, Феликс Морозов.
Второе звено: Никита Жульдиков, Джейлен Смерек, Олег Шишлянников, Андрей Бирюков, Андрей Сигарев.
Третье звено: Виталий Андрейкив, Андрей Григорьев, Виталий Лялька, Никита Буценко, Илья Коренчук.
Четвертое звено: Евгений Ногачев, Григорий Желдаков, Михаил Стефанович, Виктор Туркин, Павел Медведев.
Матч «Донбасс» – «Рунгстед» пройдет в киевском «Дворце спорта». Начало – в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. В 19:05 стартует студия, посвященная встрече.
Историческое 3 сентября. Превью дебютного матча «Донбасса» в Лиге чемпионов.
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