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Известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022

В заявку вошли игроки из трех чемпионатов
Olympics Пекин-2022
15:59
Известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022
Фото: twitter.com/Trekronorse

Стал известен состав сборной Швеции на хоккейный олимпийский турнир-2022, сообщает IIHF.

В заявку вошли представители местного чемпионата, а также Континентальной хоккейной лиги и чемпионата Швейцарии.

Состав сборной Швеции:

Вратари: Магнус Хеллберг («Сочи»), Ларс Йоханссон (СКА), Адам Ридеборн (ЦСКА).

Защитники: Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск), Эмиль Дьюс («Рапперсвил»), Оскар Фантенберг (СКА), Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Лулеа»), Линус Халстрем («Металлург»), Джонатан Пудас («Шеллефтеа»), Хенрик Томмернес («Женева»).

Форварды: Даниэль Бродин («Фрибург»), Матиас Броме («Давос»), Якоб де ла Роуз («Фарьестад»), Деннис Эверберг («Рогле»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Понтус Холмберг («Векше»), Линус Йоханссон («Фарьестад»), Карл Клингберг («Цуг»), Маркус Крюгер («Цюрих»), Антон Ландер («Цуг»), Йоаким Нордстрем (ЦСКА), Фредрик Олофссон (ИК), Густав Рюдаль («Фарьестад»), Лукас Валлмарк (ЦСКА).

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Швеции сыграет в группе с Финляндией, Латвией и Словакией.

В турнире не смогут принять участие игроки из НХЛ.

Сергей Остапенко
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сборная Швеции (хоккей)

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