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Известен состав сборной Украины на турнир в Венгрии

В Будапеште украинцы сыграют с хозяевами соревнований и Италией
Хоккей Сборная Украины
22:12
Известен состав сборной Украины на турнир в Венгрии
Фото: ФХУ

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук определился с составом на турнир Euro Hockey Challenge, где национальная команда сыграет с Италией и хозяевами соревнований Венгрией.

Вратари:

Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»).

Защитники:

Виталий Андрейкив, Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Иван Сысак («Сокол»), Павел Таран («Краматорск»), Евгений Ратушный («Днепр»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»)

Нападающие:

Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Виталий Лялька, Александр Пересунько («Донбасс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко («Кременчуг»), Роман Благой, Вадим Мазур, Александр Костиков («Мариуполь»), Андрей Михнов, Дмитрий Нименко («Сокол»).

В апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Источник: fhu.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (хоккей)

Комментарии 1

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9 ноября 2021г. 22:55
По врататарской-Кубрик и Петров-уровень!
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