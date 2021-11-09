Известен состав сборной Украины на турнир в Венгрии
Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук определился с составом на турнир Euro Hockey Challenge, где национальная команда сыграет с Италией и хозяевами соревнований Венгрией.
Вратари:
Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»).
Защитники:
Виталий Андрейкив, Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Иван Сысак («Сокол»), Павел Таран («Краматорск»), Евгений Ратушный («Днепр»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»)
Нападающие:
Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Виталий Лялька, Александр Пересунько («Донбасс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко («Кременчуг»), Роман Благой, Вадим Мазур, Александр Костиков («Мариуполь»), Андрей Михнов, Дмитрий Нименко («Сокол»).
В апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.
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