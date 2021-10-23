Бобкин: «Фаворитом финала выглядит «Донбасс», а «Сокол» уже сделал многое, выйдя в него»
Известен состав сборной Украины U-18 на предстоящий учебно-тренировочный сбор
Подопечные Бобкина проведут контрольные матчи против юношеской сборной Польши
16:27
Александр Бобкин и сборная U-18 / фото - ФХУ
Пресс-служба ФХУ опубликовала состав юношеской сборной команды Украины (U-18) на предстоящий учебно-тренировочный сбор.
С 8-го по 14-е ноября подопечные Александра Бобкина будут тренироваться на льду ТРЦ «Терминал» в Броварах.
Вратари: Макар Ганин (МХК «Сокол»), Ярослав Сысюк («Молодая Гвардия»), Артемий Юнг (ХК Невский).
Защитники: Владимир Волков (Slovan Bratislava U18), Руслан Здоровец («Липтовски Микулаш»), Дмитрий Мельник, Валерий Раскин (ХК «Молодая Гвардия»), Дмитрий Шевчук, Кирилл Мащенко, Артем Ищенко, Арсений Кисилев, Владимир Трошкин (все «Белый Барс»), Александр Курзенков (ДЮСШ «Льдинка»).
Нападающие: Вениамин Трандафилов (ХК «Донбасс»), Никита Сидоренко, Илья Крикля, Платон Мельниченко, Александр Яйлов, Александр Ханенко, Илья Дубский, Денис Мельник (все – ХК «Молодая Гвардия»), Крим Лысак, Максим Ганута (все – «Насьо» U20), Антон Баглай, Илья Собченко, Сергей Стецюра (все – «Белый Барс»), Владислав Свирчевский (ДЮСШ «Льдинка»), Максим Жеребко (МХК «Сокол»).
После завершения тренировочного сбора подопечные Бобкина проведут контрольные матчи против юношеской сборной Польши.
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