Шахрайчук: «Сначала допускали ошибки из-за волнения, но в концовке матча с Польшей были ближе к успеху»
Известно расписание матчей сборной Украины на турнире в Венгрии
Подопечные Шахрайчука сыграют с Италией и Венгрией
15:23
Фото: УХЛ
Сборная Украины узнала расписание матчей турнира в Венгрии, где подопечные Вадима Шахрайчука сыграют в рамках подготовки к чемпионату мира.
Расписание матчей:
12 ноября. 14:00. Италия – Украина
13 ноября. 15:00. Венгрия – Украина
Напомним, чемпионат мира в дивизионе 1B пройдёт с 25 апреля по 1 мая в Катовице (Польша). Ранее в IIHF представили расписание всех матчей турнира.
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