Известно, в каком составе молодежная сборная Украины будет готовиться к международному турниру в Броварах

Александр Бобкин вызвал в команду 24 хоккеиста

Фото: ФХУ

Определился финальный состав сборной Украины U-20 на очередной учебно-тренировочный сбор. Главный тренер команды Александр Бобкин вызвал 24 хоккеиста.

Сбор пройдет в Броварах с 22 по 24 августа. После чего сборные Украины U-20 и Венгрии U-20 проведут товарищескую встречу 25 августа, а уже с 26 по 28 августа команды Украины U-20, Венгрии U-20 и Беларуси U-18 примут участие в международном турнире, который состоится на броварской арене «Терминал».

Напомним, весной молодежная сборная провела два спарринга с национальной командой.