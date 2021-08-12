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Известно, в каком составе молодежная сборная Украины будет готовиться к международному турниру в Броварах

Александр Бобкин вызвал в команду 24 хоккеиста
Хоккей Сборная Украины
12:07
Известно, в каком составе молодежная сборная Украины будет готовиться к международному турниру в Броварах
Фото: ФХУ

Определился финальный состав сборной Украины U-20 на очередной учебно-тренировочный сбор. Главный тренер команды Александр Бобкин вызвал 24 хоккеиста.

 

Сбор пройдет в Броварах с 22 по 24 августа. После чего сборные Украины U-20 и Венгрии U-20 проведут товарищескую встречу 25 августа, а уже с 26 по 28 августа команды Украины U-20, Венгрии U-20 и Беларуси U-18 примут участие в международном турнире, который состоится на броварской арене «Терминал».

Напомним, весной молодежная сборная провела два спарринга с национальной командой.

Сергей Остапенко
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