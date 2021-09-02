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19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше -:- Запланирован
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Известны участники и расписание матчей Kremenchuk Open Cup-2021 на XSPORT+

На предсезонном турнире выступит вице-чемпион прошлого сезона и чемпион позапрошлого

Хоккей УХЛ
2 сентября 21:48
Известны участники и расписание матчей Kremenchuk Open Cup-2021 на XSPORT+
Фото: УХЛ

Стали известны участники и расписание предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021, который пройдет с 9 по 11 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге.

Расписание матчей:

9 сентября

15:00 «Сокол» - «Белый Барс»

19:00 «Кременчуг» - «Мариуполь»

10 сентября

15:00 «Мариуполь» - «Сокол»

19:00 «Кременчуг» - «Белый Барс»

11 сентября

11:00 «Белый Барс» - «Мариуполь»

15:00 «Кременчуг» - «Сокол»

Отметим, что матчи турнира покажет телеканал XSPORT+.

Карен Агабекян
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Теги

Kremenchuk Open Cup-2021 Белый Барс ХК Мариуполь Сокол (Киев) ХК Кременчуг

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