Новичок «Сокола» признан лучшим форвардом предсезонного турнира в Беларуси
Известны участники и расписание матчей Kremenchuk Open Cup-2021 на XSPORT+
На предсезонном турнире выступит вице-чемпион прошлого сезона и чемпион позапрошлого
Фото: УХЛ
Стали известны участники и расписание предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021, который пройдет с 9 по 11 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге.
Расписание матчей:
9 сентября
15:00 «Сокол» - «Белый Барс»
19:00 «Кременчуг» - «Мариуполь»
10 сентября
15:00 «Мариуполь» - «Сокол»
19:00 «Кременчуг» - «Белый Барс»
11 сентября
11:00 «Белый Барс» - «Мариуполь»
15:00 «Кременчуг» - «Сокол»
Отметим, что матчи турнира покажет телеканал XSPORT+.
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