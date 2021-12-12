Известны заявки «Сокола» и «Мариуполя» на сезон Суперлиги
Пресс-служба Суперлиги Пари матч обнародовала заявки на сезон «Мариуполя» и СК «Сокола».
В заявке «Мариуполя» на сезон 2021/22 22 хоккеиста – 3 вратаря, 8 защитников и 11 нападающих.
Вратари:
29. Алексей Трифонов (25.01.1990 г.)
70. Максим Дуве (18.02.2000 г.)
74. Герман Квасенко (10.03.2002 г.)
Защитники:
4. Егор Артамонов (28.08.1989 г.)
8. Максим Кудряшов (06.01.1992 г.)
9. Илья Олендаренко (09.11.1998 г.)
16. Роман Алексеев (17.08.1989 г.)
18. Никита Зуев (25.09.1999 г.)
27. Максим Горечишников (11.11.1991 г.)
32. Владислав Лысенко (12.03.1995 г.)
98. Илья Декало (05.02.1993 г.)
Нападающие:
10. Вадим Мазур (17.02.1998 г.)
11. Алексей Янишевский (26.03.1993 г.)
13. Элиезер Щербатов (09.10.1991 г.)
14. Николай Казаковцев (23.03.1990 г.)
17. Владимир Чердак (10.03.1994 г.)
19. Артем Севанькаев (21.07.1994 г.)
23. Назар Ружников (06.05.1999 г.)
41. Александр Костиков (14.08.1997 г.)
80. Никита Милехин (02.02.1997 г.)
91. Виктор Тютченко (26.06.1996 г.)
93. Сергей Твердохлебов (26.01.1993 г.)
Главный тренер - Сергей Витер
Тренер - Александр Михеенок
СК «Сокол» заявил на сезон 2021/22 19 хоккеистов – 3 вратарей, 7 защитников и 9 нападающих.
Вратари:
1. Андрей Хапков (19.07.1988)
35. Данила Макаренко (03.04.2001)
62. Стас Теплицкий (24.09.2004)
Защитники:
2. Сергей Дорофеев (26.08.1986)
8. Роман Халиков (27.02.1996)
23. Кирилл Фроленко (22.06.1994)
24. Руслан Амиров (24.06.1995)
55. Никита Мицкевич (25.11.1994)
89. Денис Петрухно (18.09.1989)
91. Дмитрий Шуленин (17.12.1995)
Нападающие:
10. Виктор Шахворостов (30.04.1995)
12. Максим Курах (22.11.2002)
17. Иван Хирса (02.07.2004)
18. Михал Стоклоса (18.05.1992)
22. Виталий Кудрин (05.05.1996)
25. Сергей Мельников (03.08.1997)
71. Никита Олейник (21.06.1998)
74. Сергей Костицын (20.03.1987)
81. Егор Иванов (30.06.1995)
Главный тренер - Олег Микульчик
Тренер - Евгений Галкин
Напомним, сегодня, 12 декабря, «Мариуполь» и «Сокол» проведут матч в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT, а также у нас на сайте.