Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 4:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Проповедник с пулеметом. Фильм недели. Премьера
22:30
Бокс. Александр Поветкин - Андрей Руденко

«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности

В НХЛ считают, что бывший функционер не понимает хоккей
Olympics Пекин-2022
21:39
«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
Рене Фазель / Фото: InsideTheGames

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен в Twitter назвал некомпетентным бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

Отметим, ранее Фазель высказал свое недовольство игрой сборных ОКР и Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF».

Напомним, ранее Финляндия обыграла ОКР в финале Пекина-2022.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рене Фазель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

В Словакии хотят дать гражданство тренеру, принесшего стране бронзу ОИ-2022
В Словакии хотят дать гражданство тренеру, принесшего стране бронзу ОИ-2022
Пекин-2022
22:28
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
Кулаки вместо клюшек! Как «Сокол» и «Мариуполь» выясняли отношения на льду
Хоккейная Суперлига
22:00
«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
Пекин-2022
21:39
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Завораживающее выступление участницы Олимпиады! Шаботова показала невероятный номер на матче СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
21:30
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Витер: «Сегодня были слабы физически»
Хоккейная Суперлига
20:30
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Хоккейная Суперлига
20:00
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Хоккейная Суперлига
19:20
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Хоккейная Суперлига
18:50
Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»
Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»
Хоккейная Суперлига
17:10
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости