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«К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF». Фазеля обвинили в некомпетентности
В НХЛ считают, что бывший функционер не понимает хоккей
21:39
Рене Фазель / Фото: InsideTheGames
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен
в Twitter назвал некомпетентным бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.
Отметим, ранее Фазель высказал свое недовольство игрой сборных ОКР и Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.
«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы IIHF».Напомним, ранее Финляндия обыграла ОКР в финале Пекина-2022.
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