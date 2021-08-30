Как Киев готовится к дебюту «Донбасса» в Лиге чемпионов

Дончане проведут первый свой матч в столичном Дворце спорта





Киевский Дворец спорта готовится к дебюту «Донбасса» в хоккейной Лиге чемпионов. На арене и возле нее появились огромные постеры с анонсом предстоящих матчей.



Ранее «Донбасс» представил новую форму для Лиги чемпионов.

Уже 3 сентября «Донбасс» сыграет с датским «Рунгстедом». Также соперниками команды Павла Микульчика в группе G станут французский «Руан» и австрийский «Клагенфурт».



Ранее стартовала продажа билетов на матч дончан с «Рунгстедом» во Дворце спорта.