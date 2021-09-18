Как он это делает! Кубрицкий спас свои ворота, даже лежа на льду

В Краматорске стартовал шестой сезон УХЛ

Фото: ХК «Донбасс»

В Краматорске состоялся стартовый матч сезона-2021/22 – в рамках битвы за Кубок Открытия сошлись финалисты прошлого сезона «Донбасс» и «Сокол».

В этом матче при счете 2:2 «Донбасс» проводил очередную атаку на ворота киевлян, но пробить Кубрицого у них так и не вышло. Лучший голкипер по итогам прошлого сезона смог отбить бросок даже упав на лед, когда казалось, что шайба после добиваний от Ляльки и Туркина вот-вот залетит в ворота.

Игра Кубрицкого не спасла «Сокол» от поражения, а в конце матча киевляне и вовсе провели смену вратарей.