Как развивался и чего достиг чемпионат Украины по хоккею за 10 лет

Оцениваем развитие украинского хоккея за последние 10 лет





Фото: УХЛ

В последние несколько недель вокруг чемпионата Украины по хоккею бушуют события и страсти. Однако, есть ли исторический фундамент под этим конфликтом? Мы провели анализ последних 10 сезонов и готовы рассказать о том, как развивался (или не развивался) украинский хоккей в срезе последних 10 лет - от хоккеистов до трансляций.



За последние 10 лет национальный чемпионат Украины по хоккею проводился четырьмя разными организаторами, а с сезона 2016/17 и по сегодняшний день чемпионат проводится под эгидой Украинской хоккейной лиги.

Сезон 2011/12. Организатор: Профессиональная хоккейная лига

Отправной точкой нашего погружения в историю проведения национального первенства Украины последних 10 лет станет сезон 2011/12, который проводился под эгидой Профессиональной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате приняли участие 8 клубов, которые сыграли в общей сложности 168 матчей. В заявку коллективов попали 174 украинца, 149 из которых сыграли больше 10 матчей. При этом, существенным было и количество легионеров. В сезоне 2011/12 сыграло 113 иностранных игроков, которые составили 35% от общего количества заявленных на сезон хоккеистов. Важно отметить, что львиную долю иностранных спортсменов составили игроки из Российской Федерации – 77, что равняется 27% от всех хоккеистов, заявленных на сезон. При этом, в национальную сборную страны, которая в этот год опустилась из Дивизиона 1A классом ниже, из чемпионата Украины было вызвано 11 игроков.

Сезон 2012/13. Организатор: Профессиональная хоккейная лига

По ряду причин, в следующем сезоне ПХЛ не удалось удержать прежнее количество участников чемпионата. Второй кряду сезон под эгидой ПХЛ прошёл при участии 7 клубов, которые сыграли 126 матчей в регулярном чемпионате. В заявки команд на сезон 2012/13 попал 131 украинский хоккеист, однако внушительное число из них провели на льду меньше 10 матчей. 29% наших соотечественников остались без должной игровой практики. А вот число иностранных хоккеистов всё ещё было значительным, в чемпионате Украины приняло участие 108 легионеров – 45% от общего числа заявленных игроков. Россиян среди них было подавляющее большинство – 76, или 32% от общего числа заявленных на сезон игроков. При этом, в состав национальной сборной, которая победила на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1B в Донецке, из чемпионата ПХЛ было вызвано 18 хоккеистов.

Сезон 2013/14. Организатор: Федерация хоккея Украины

Очередной кризис случился с чемпионатом страны в сезоне 2013/14, когда организатором национального первенства стала Федерация хоккея Украины. Тогда в розыгрыше приняло участие всего 5 команд, вместо 7-ми годом ранее. При этом клубы в регулярном чемпионате сыграли лишь 60 матчей. В то же время, в заявку коллективов попали 104 украинских хоккеиста, 94 из которых сыграли более 10 матчей – это 71% от общего числа заявленных на сезон игроков. И хотя число легионеров существенно снизилось до 23 иностранцев, в состав национальной сборной Украины, которая заняла 4 место в Дивизионе 1A, были вызваны лишь 4 наших соотечественников.

Сезон 2014/15. Организатор: Федерация хоккея Украины

Тенденция снижения количества участников чемпионата Украины продолжилась и в сезоне 2014/15, в последний раз проводимом под эгидой ФХУ. Состав коллективов, разыгрывающих комплект медалей, сократился до неприличного числа – 4. Ещё более непристойным для профессионального хоккея было общее число матчей, сыгранных всеми командами в регулярном чемпионате – лишь 24 игры (по 12 на клуб). Разумеется, за последние 10 лет – это антирекорд. Тот сезон - самый короткий чемпионат Украины по хоккею, поэтому об игровой практике для украинских хоккеистов речи быть не может.

Удивительно, но даже в этом скупом на количество матчей сезоне для более чем половины наших соотечественников не нашлось места в составе. И хотя в заявки 4 команд попали 107 украинских игроков, более 10 матчей сыграло всего 49 наших хоккеистов. Иными словами, из всего числа заявленных на сезон спортсменов из Украины, 54% основную часть сезона вообще не выходили на лёд. И это при том, что в чемпионате приняло участие всего 2 легионера. А вот в состав национальной сборной Украины, которая вновь вылетела в Дивизион 1B, и вовсе не попало ни одного игрока, представляющего главное первенство Украины.

Сезон 2015/16. Организатор: Хоккейная Экстра Лига

Шагом вперёд после трёх лет систематического регресса стал сезон 2015/16, проводимый под эгидой ХЭЛ. В нём приняли участие 8 команд, которые провели 168 матчей регулярки. В заявки клубов на сезон попали 217 украинских хоккеистов и 12 легионеров., из которых 188 провело более 10 матчей. А в состав национальной сборной, которая победила в Дивизионе 1B, из чемпионата Украины было вызвано 15 игроков.

Сезон 2016/17. Организатор: Украинская Хоккейная Лига

Сезон 2016/17 стал отправной точкой для новообразованной Украинской Хоккейной Лиги, которая оказалсь наиболее стабильным организатором национального первенства страны последних 10 лет. Участие в дебютном для Лиги сезоне приняли 6 коллективов, которые в общей сложности сыграли 120 матчей регулярки. При этом, в заявку клубов попал 171 украинский хоккеист, 136 из которых сыграло более 10 матчей. В то же время, в чемпионате принял участие 37 иностранных игроков, процентное соотношение которых к общему числу игроков первенства составило 18%. При этом, в национальную сборную страны, которая в 3 раз за 6 лет понизилась в классе, было вызвано рекордное число игроков из чемпионата Украины – 22.

Сезон 2017/18. Организатор: Украинская хоккейная лига

Впервые за последние 7 лет чемпионат Украины отличился стабильностью с точки зрения количества команд-участниц. Во втором сезоне под эгидой УХЛ осталось прежнее количество клубов – 6, которые также сыграли 120 матчей в регулярном чемпионате. Из 167 заявленных на сезон украинских игроков, более 10 матчей сыграло рекордное количество хоккеистов – 142 наших хоккеиста или 80% от общего числа заявленных на сезон. При этом, количество легионеров оказалось минимальным – 12 иностранных игроков или 7% от общего числа заявленных на сезон спортсменов. А вот в состав национальной сборной Украины, занявшей 4 место в Дивизионе 1B чемпионата мира, отправились 11 хоккеистов, представляющих УХЛ в сезоне 2017/18.

Сезон 2018/19. Организатор: Украинская хоккейная лига

В регулярном сезоне УХЛ 2018/19 вновь приняли участие 6 команд, каждая из которых сыграла по 40 матчей. В заявки этих коллективов на сезон попали 147 украинских хоккеистов, 76% из которых провели более 10 матчей в регулярке. Число легионеров в сезоне составило 47 игроков. Стоит отметить, что в состав национальной сборной Украины, сыграли 10 хоккеистов, представляющих УХЛ.

Сезон 2019/20. Организатор: Украинская хоккейная лига

Впервые за всю историю проведения чемпионата Украины, на протяжении четырёх сезонов подряд, УХЛ удалось сохранить стабильное число команд-участниц Лиги, проводя равное количество матчей регулярки. При этом высоким оказалось число заявленных на сезон украинских хоккеистов – 152 игрока, 108 из которых сыграли больше 10 матчей. Число легионеров увеличилось до 88 иностранных хоккеистов, за счет чего показательно повысилось качество чемпионата Украины.

В феврале 2020 года сборная Украины отправилась на олимпийскую квалификацию в Казахстан - в состав сборной вошло 18 хоккеистов, представляющих УХЛ. А чемпионат мира в Дивизионе 1В, который должен был пройти в апреле 2020 года, был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Сезон 2020/21. Организатор: Украинская хоккейная лига

Свидетельством развития лиги в сезоне 2020/21 стало увеличение числа участников, которое в третий раз за 10 лет выросло до 8 команд. К Лиге присоединились два новичка и возродивший киевский «Сокол», который не принимал участие в соревнованиях на профессиональном уровне на протяжении 6 лет. В результате каждый из 8 клубов сыграл по 42 матча в регулярном чемпионате, проведя в общей сложности 168 поединков. В составах коллективов было заявлено 137 украинских хоккеистов, 114 из которых сыграли более 10 матчей в чемпионате.

При этом, составы клубов усилили 116 легионеров. Тем не менее, в состав национальной сборной, которая собралась впервые с февраля 2020 года, было вызвано 29 игроков – 27 из них представляют УХЛ.

Доверие украинским хоккеистам в чемпионатах Украины по хоккею

Если проанализировать процентное соотношение украинских игроков сыгравших более 10 матчей в чемпионатах Украины, по отношению к остальным игрокам, вырисовывается интересная динамика. Наибольший процент наших соотечественников, имевших реальную игровую практику в чемпионатах Украины, было зафиксировано в сезонах 2015/16 ХЭЛ и 2017/18 УХЛ – 82% и 80%, соответственно. При этом худший показатель вовлеченности украинских игроков в рамках чемпионата Украины зафиксирован в сезоне 2012/13, когда национальное первенство проводилось под эгидой ПХЛ – 39%. Кроме того, низкий процент доверия к украинским хоккеистам был отмечен в сезоне 2013/14, проводимом под эгидой ФХУ – больше 10 матчей сыграли лишь 44,9% наших соотечественников. Это говорит о реальном развитии и динамике чемпионата, внутри которого растут и развиваются украинские игроки.

Средний возраст команд

Начиная с 2014 года в Украине прослеживается тенденция омоложения национального чемпионата. В то же время, с 2011 по 2014 год ситуация в чемпионате была обратной – возраст игроков стабильно рос. И если в сезоне 2011/12 средний возраст игроков чемпионата составлял 26.25 лет, в сезоне 2012/13 он достиг отметки 27.5, а в сезоне 2013/14 – 28 лет. Это свидетельствует о том, что молодым хоккеистам не находилось места в команде, а стареющие и стагнирующие игроки не желали уступать место резервистам.

Начиная с сезона 2014/15 ситуация изменилась – чемпионат страны заметно омолодился и средний возраст составил 24.25 лет. Тенденция продолжилась и в следующем году, в сезоне 2015/16 молодые игроки получили еще больше доверия и средний возраст команд составил 22.5 лет. В сезоне 2016/17 средний возраст лиги оказался на уровне показателя двухгодичной давности – 24 года. Но уже в сезоне 2017/18 вновь последовало стремительное омоложение чемпионата со средним показателем по лиге около 20 лет. Этот фактор стал серьёзным подспорьем в развитии воспитанников украинского хоккея, которым впервые за 10 лет было оказано столь значительное доверие.

Благодаря этому, молодые украинские хоккеисты смогли закрепиться в основе своих клубов и начиная с 2018 года средний возраст хоккеистов, выступающих в главном чемпионате страны начал увеличиваться. В сезон 2018/19 он составил 21.25 лет, в сезоне 2019/20 – 23 года, а в сезоне 2020/21 – 24.4 года. Это означает, что в сезоне сейчас среднестатистический хоккеист чемпионата Украины без малого на 4 года моложе по сравнению с сезоном 2013/14. Кроме того, в сезоне 2020/21 УХЛ в заявках клубов УХЛ было 54 игрока в возрасте до 20 лет, для которых это была первая возможность попробовать свои силы в борьбе с профессиональными хоккеистами.

Трансляции матчей

Основной целью организатора национального чемпионата страны является его популяризация и всестороннее развитие. Разумеется, чем больше зрителей будут наблюдать за матчами, читать новости в украинских СМИ и следить за играми чемпионата, тем скорее хоккей станет массовым видом спорта. Поэтому, важной составляющей привлечения внимания к национальному первенству является трансляций матчей.

Важно заметить, что с сезона 2011/12 по сезон 2015/16 трансляция матчей по ТВ и работа с подрядчиками была хаотичной и не систематизированной. Поэтому собрать данные о точном количестве трансляций матчей тех годов фактически невозможно. Но с образованием УХЛ ситуация в чемпионате Украины изменилась в лучшую сторону. Прежде всего, появилась стандартизированная графическая картинка, трансляции фактически всех матчей, прямые включение и полное освещение чемпионата. Более того, с сезона 2018/19 в прямом эфире на сайте XSPORT.ua транслируется 100% матчей чемпионата.

В пятом сезоне УХЛ зрители вновь увидели легендарное противостояние флагманов украинского хоккея: «Донбасс» – «Сокол». Соперники встретились в финальном раунде плей-офф, а 4 матча финальной серии на разных платформах посмотрело около 1 000 000 любителей хоккея. Отдельно стоит отметить, что за решающей игрой в прямом эфире следило почти 350 000 человек. В том числе на YouTube матч посмотрело 17,5 тысяч зрителей. В общей сложности, свидетелями матчей финального раунда плей-офф 2020/21 УХЛ на всех платформах XSPORT стали более 3,8 миллиона зрителей.

Такой рост интереса к матчам УХЛ напрямую свидетельствует о том, что хоккей в нашей стране за последние 5 лет стал гораздо популярнее и вышел на совершенно новый уровень.

Выводы:

Исходя из всех вышеперечисленных фактов можно сделать ряд выводов о пути развития украинского хоккея за последние 10 лет. Первое - с сезона 2011/12 национальный чемпионат страны существенно омолодился. Молодые хоккеисты получали максимум тренерского доверия и игрового времени, более того - большинство из них смогло его оправдать и прочно закрепиться в костяке своих команд.

Второе - украинские хоккеисты с каждым сезоном получали все больше игровой практики внутри чемпионата. Доказательством для этого служит уменьшение процента хоккеистов, которые сыграли менее 10 матчей за сезон.

Третье - с основанием УХЛ у национального чемпионата появился стабильный маркетинговый фундамент. Более того, Лига стабильна и по спортивной составляющей - стабильное число команд и матчей, подкрепляют и стабильное количество качественных трансляций. Об этом говорит и то, что уже три сезона подряд все без исключения матчи показаны в прямом эфире и с каждым годом стремительно растет количество болельщиков. Во многом причиной популяризации хоккея служит именно маркетинговая составляющая работы Лиги.

За последние 5 лет чемпионат Украины по хоккею стал конкурентноспособным в Европе - его признают и хвалят многие иностранные специалисты. Более того, именно сезон 2020/21 по мнению многих хоккеистов, тренеров, менеджеров и зарубежных хоккейных специалистов стал лучшим за последние 10 лет.

Именно такие высокие оценки европейских функционеров, а также качественный рост хоккеистов внутри чемпионата, послужило тому, что Украинской хоккейной лиге и действующему чемпиону страну – «Донбассу» правление хоккейной Лиги Чемпионов выдало wild card, а киевский «Сокол», на правах вице-чемпиона страны сможет принять участие в Континентальном Кубке IIHF.

Поэтому, если тенденция развития и роста национального чемпионата продлится за счет увеличения команд и роста конкуренции внутри соревнований, то Украину на европейской арене будет представлять два достойных и боевых коллектива.

Напомним, ранее суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов на участие в сезоне 2021/22.