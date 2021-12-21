«Как схватил, так беднягу парализовало». Дуэль братьев Микульчиков на льду была жаркой, но теперь они встретятся в роли тренеров

Смотрите матч СК «Сокол» – «Донбасс» в прямом эфире на XSPORT

Превью

Фото - hcdonbass.com

Между ними разница в возрасте 11 лет. Старший и младший братья Микульчики в разное время начинали свою хоккейную карьеру, в разные эпохи успели поиграть за океаном, но, тем не менее, пересекались на льду в матчах чемпионата Беларуси, когда Олег уже заканчивал свою карьеру в «Юности», а Павел выступал за «Гомель». Поиграть за одну команду братьям удалось только в последние два года выступлений Олег Микульчика за минское «Динамо» – тогда к «зубрам» присоединился и Павел.

Карьера старшего и младшего братьев Микульчиков (средний – Александр – пошел по спортивному пути в тяжелой атлетике – прим.) во многом похожа, хотя Олег все же успел поиграть на более высоком уровне: и за сборную СССР на молодежном уровне, и на Олимпиаде за сборную Беларуси, и в НХЛ за «Виннипег» и «Анахайм», а Павел большую часть своей карьеры провел на родине, а в Северной Америке выше WCHL пробиться не смог.

На тренерском уровне тоже есть один общий момент – братья Микульчики выигрывали чемпионат Украины. Олег это делал вместе с «Донбассом-2» в 2012 и 2013 годах, а Павел победил с «Донбассом» в последнем сезоне УХЛ – в 2021 году. Они стали первыми родными братьями, каждый из которых в качестве главного тренера выигрывал чемпионат Украины.

Фото - hsl.com.ua Фото - hsl.com.ua

Однако на тренерском поприще братья Микульчики еще не пересекались. Встреча СК «Сокол» и «Донбасса» под руководством Олега и Павла соответственно станет для них первым очным противостоянием.

«Мотивация всегда есть, но доказать, кто из нас лучше – этого нет. Брат – это брат. Я за него только радовался, когда его команда выигрывала. А так, конечно, я считаю, что брат братом, а когда выходишь на лед, то он становится соперником, конкурентом – нужно побеждать. Так и здесь будет. Ему свое дело нужно доказывать, мне – свое. Но в этом ничего такого нет. Сколько подобных примеров было в хоккее», – сказал после назначения в СК «Сокол» о противостоянии с братом Олег Микульчик.

Фото - hsl.com.ua Фото - hsl.com.ua

«Будет ли противостояние с братом (Олег Микульчик, главный тренер СК «Сокол», – прим.) особенным? Конечно. Как ни крути, а все равно кто-то хочет сыграть или сработать лучше. Поэтому будут интересные и напряженные игры. Уверен, что будет интересно и смотреть. Раньше по-разному было – и он выигрывал, и я. Но друг другу мы никогда не уступали», – а это уже слова Павла Микульчика.

В годы игровой карьеры в противостояниях между братьями иногда действительно было жарко.

«Когда Паша видит, что я на площадке, объезжает за версту», – говорил Олег в 2004 году. «Обманывает. У нас в Гомеле даже стычка как-то произошла. Я за своих ребят, он — за своих», – отвечал Павел в том же интвервью. «Ага, я его как схватил, так беднягу парализовало», – последнее слово осталось за Олегом.

Фото - facebook.com/scsokilkyiv Фото - facebook.com/scsokilkyiv

Пикантности добавляет и турнирное положение. «Донбасс» в чемпионате Суперлиги пока что идет без очковых потерь, однако СК «Сокол», имея только одно поражение в пассиве и быстро прогрессируя, на расстоянии только двух очков – то есть, одной победы.

Более того, это будет первый очный матч в истории между СК «Сокол» и «Донбассом» – противостоянием братьев Микульчиков зарождается новая страница украинского хоккея.

Матч СК «Сокол» – «Донбасс» в прямом эфире покажут телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua в среду, 22 декабря. Начало – в 19:00.