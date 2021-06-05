Календари чемпионатов мира IIHF на сезон-2021/2022

Ближайший турнир состоится в декабре

Сборная Украины / фото - ФХУ

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) показала календарь чемпионатов мира на сезон 2021/2022, которые пройдут под эгидой организации.

Чемпионат мира U18 в Дивизионе I пройдет с 25 апреля до 1 мая 2022 года в итальянском Асьяго. В группе В команда Александра Бобкина будет противостоять сборным Австрии, Венгрии, Италии, Словении и Польши.

Сборная Украины U20 так же под руководством Александра Бобкина примет участие в чемпионате мира в Дивизионе I. Соревнования пройдут в столице Эстонии – Таллинне с 12 по 18 декабря 2021 года. В своей группе Украина будет играть против команд Словении, Франции, Польши, Эстонии и Японии.

Мировое первенство среди национальных сборных команд запланировано на 24 апреля – 1 мая 2022 года в польском Катовице. Там подопечные Вадима Шахрайчука будут бороться с Литвой, Польшей, Японией, Эстонией и Сербией.

Отметим, что место проведения женского чемпионата мира в Дивизионе III, где выступают наши девушки, станет известным только в сентябре 2021 года, во время проведения Конгресса IIHF. На проведение соревнований претендуют Румыния и Болгария.

Напомним, сборная Украины уступила и в своем пятом матче на товарищеском турнире в словенской Любляне.