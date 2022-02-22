«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Колорадо» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Пастрняк (Макэвой, Бержерон), 17:50
2:0 Бержерон (Холл, Грызлик), 28:01
2:1 Маккиннон (Рантанен, Макар), 32:58, ГБ
3:1 Пастрняк (Холл, Карло), 31:35
4:1 Дебраск (Лазар, Макэвой), 35:42
5:1 Койл (Пастрняк, Холл), 44:04, ГБ
Вратари: Свейман - Кемпер
«Филадельфия» – «Каролина» 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Нидеррайтер (Фаст, Славин), 20:24
1:1 Мейхью (Браун, Проворов), 20:59
1:2 Терявяйнен (Свечников, Ахо), 32:13
2:2 Браун (Рэтклиф), 45:19
2:3 Трочек (Нечас, Коул), 47:15
3:3 Линдблом (Конекны, Санхейм), 55:07
3:4 Песке (Трочек, Стаал), 64:42
Вратари: Джонс - Андерсен
«Монреаль» – «Торонто» 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 Андерсон (Питри, Кофилд) 02:58
2:0 Кофилд (Андерсон) 19:10
3:0 Хоффман (Галлахер) 20:38
4:0 Андерсон (Кофилд, Судзуки) 35:58
5:0 Питлик (Галлахер) 37:56
5:1 Михеев (Райлли, Каше) 44:43
5:2 Энгвалль (Спецца, Холл) 45:28
Вратари: Монтембо – Мразек
«Калгари» – «Виннипег» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Монахан (Манджапане, Ханифин) 21:07 ГБ
1:1 Тонинато (Пионк, Диллон) 27:39
2:1 Линдхольм (Годро) 59:13
3:1 Тоффоли (Баклунд, Коулман) 59:49 ПВ
Вратари: Маркстрем – Хеллибак
«Ванкувер» – «Сиэтл» 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Мотт (Ламмикко, Хаймор) 00:11
1:1 Макканн (Юханссон, Эберле) 03:12
1:2 Джордано (Донской, Шихан) 14:26 ГМ
2:2 Хэмоник (Ламмикко, Мотт) 23:45
3:2 Подколзин (Хьюз, Петтерссон) 36:41
4:2 Хорват (Миллер, Петтерссон) 40:35 ГБ
5:2 Пирсон (Миллер) 58:28 ПВ
Вратари: Демко – Дриеджер
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