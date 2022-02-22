Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Донбасс 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:25
ЙОЙ
10:50
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»

«Каролина» в овертайме дожала «Филадельфию»
Хоккей НХЛ
08:24
«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
Фото: пресс-служба Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Колорадо» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Пастрняк (Макэвой, Бержерон), 17:50

2:0 Бержерон (Холл, Грызлик), 28:01

2:1 Маккиннон (Рантанен, Макар), 32:58, ГБ

3:1 Пастрняк (Холл, Карло), 31:35

4:1 Дебраск (Лазар, Макэвой), 35:42

5:1 Койл (Пастрняк, Холл), 44:04, ГБ

Вратари: Свейман - Кемпер 

«Филадельфия» – «Каролина» 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Нидеррайтер (Фаст, Славин), 20:24

1:1 Мейхью (Браун, Проворов), 20:59

1:2 Терявяйнен (Свечников, Ахо), 32:13

2:2 Браун (Рэтклиф), 45:19

2:3 Трочек (Нечас, Коул), 47:15

3:3 Линдблом (Конекны, Санхейм), 55:07

3:4 Песке (Трочек, Стаал), 64:42

Вратари: Джонс - Андерсен 

«Монреаль» – «Торонто» 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Шайбы:

1:0 Андерсон (Питри, Кофилд) 02:58

2:0 Кофилд (Андерсон) 19:10

3:0 Хоффман (Галлахер) 20:38

4:0 Андерсон (Кофилд, Судзуки) 35:58

5:0 Питлик (Галлахер) 37:56

5:1 Михеев (Райлли, Каше) 44:43

5:2 Энгвалль (Спецца, Холл) 45:28

Вратари: Монтембо – Мразек

«Калгари» – «Виннипег» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 

Шайбы:

1:0 Монахан (Манджапане, Ханифин) 21:07 ГБ

1:1 Тонинато (Пионк, Диллон) 27:39

2:1 Линдхольм (Годро) 59:13

3:1 Тоффоли (Баклунд, Коулман) 59:49 ПВ

Вратари: Маркстрем – Хеллибак

«Ванкувер» – «Сиэтл» 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Мотт (Ламмикко, Хаймор) 00:11

1:1 Макканн (Юханссон, Эберле) 03:12

1:2 Джордано (Донской, Шихан) 14:26 ГМ

2:2 Хэмоник (Ламмикко, Мотт) 23:45

3:2 Подколзин (Хьюз, Петтерссон) 36:41

4:2 Хорват (Миллер, Петтерссон) 40:35 ГБ

5:2 Пирсон (Миллер) 58:28 ПВ

Вратари: Демко – Дриеджер

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (НХЛ) Калгари Флэймс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
Хоккей НХЛ
20 февраля 08:09
«Коламбус» победил «Чикаго» в матче с одиннадцатью шайбами, «Детройт» дожал «Рейнджерс» в серии буллитов
«Коламбус» победил «Чикаго» в матче с одиннадцатью шайбами, «Детройт» дожал «Рейнджерс» в серии буллитов
Хоккей НХЛ
18 февраля 09:07
«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в матче с девятью шайбами, «Вегас» «всухую» уступил «Колорадо»
«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в матче с девятью шайбами, «Вегас» «всухую» уступил «Колорадо»
Хоккей НХЛ
17 февраля 08:39
«Калгари» уверенно обыграл «Айлендерс», продлив серию побед до шести матчей, «Сент-Луис» разобрался с «Чикаго»
«Калгари» уверенно обыграл «Айлендерс», продлив серию побед до шести матчей, «Сент-Луис» разобрался с «Чикаго»
Хоккей НХЛ
13 февраля 08:33
«Даллас» дожал «Виннипэг» в овертайме, «Айлендерс» проиграли «Тампе»
«Даллас» дожал «Виннипэг» в овертайме, «Айлендерс» проиграли «Тампе»
Хоккей НХЛ
12 февраля 08:59
«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис» в матче с одиннадцатью шайбами, «Каролина» уничтожила «Бостон»
«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис» в матче с одиннадцатью шайбами, «Каролина» уничтожила «Бостон»
Хоккей НХЛ
11 февраля 08:53

Новости: Хоккей

IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
УХЛ
11:25
«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
«Калгари» повторил клубный рекорд, выиграв 10 матчей кряду, «Монреаль» обыграл «Торонто»
НХЛ
08:24
В США хоккеиста пожизненно дисквалифицировали за удар судьи
В США хоккеиста пожизненно дисквалифицировали за удар судьи
Хоккей в мире
21 февраля 22:39
Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»
Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:20
«Донбасс» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
«Донбасс» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:17
С Олимпиады сразу на хоккей! Фигуристка Шаботова сделала вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Краматорск»
С Олимпиады сразу на хоккей! Фигуристка Шаботова сделала вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Краматорск»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 22:00
«Краматорск» одержал уверенную победу над СК «Сокол»
«Краматорск» одержал уверенную победу над СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
21 февраля 21:20
СК «Сокол» объявил имя клубного талисмана
СК «Сокол» объявил имя клубного талисмана
Хоккейная Суперлига
21 февраля 19:15
Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
21 февраля 18:40
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости