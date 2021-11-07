«Калгари» разгромил «Рейджерс», «Тампа» продлила серию поражений «Оттавы»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан–Хосе» – «Нью–Джерси» 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)
1:0 Балцерс (Ферраро, Бернс) – 24:48,
1:1 Грэйвз (Хишир, Маклауд) – 36:45,
2:1 Дален (Бернс, Меркли) – 44:21 ГБ,
2:2 Куокканен (Веси, Уайт) – 57:04,
2:3 Северсон – 65:00,
Вратари: Хилл – Блэквуд.
«Калгари» – «Рейнджерс» 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
1:0 Монахэн (Ткачук, Линдхольм) – 16:00 ГБ,
2:0 Ричардсон (Килингтон, Льюис) – 29:15,
3:0 Годро (Ткачук, Ханифин) – 31:19,
4:0 Годро (Ткачук) – 46:42,
5:0 Лучич (Дюбе, Мэнджапани) – 53:13,
6:0 Ткачук (Годро, Линдхольм) – 54:56,
Вратари: Маркстрем – Шестеркин.
«Аризона» – «Сиэтл» 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)
0:1 Эберле (Веннберг) – 00:15,
0:2 Гурд (Танев, Олексиак) – 00:59,
1:2 Россель (Гостисбир) – 01:33,
1:3 Бастиан – 11:04,
2:3 Бойд (Фишер, Гостисбир) – 23:12,
3:3 Крауз (Ларссон, Чикран) – 40:46,
4:3 Кессел (Келлер, Гостисбир) – 53:34 ГБ,
4:4 Джиордано – 58:42,
5:4 Крауз (Ларссон) – 58:55,
Вратари: Веджвуд – Грубауэр.
«Питтсбург» – «Миннесота» 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0)
0:1 Капризов (Голигоски, Годро), 9:44,
1:1 Капанен (Зукер, Родригес), 16:33,
2:1 Капанен (Родригес, Зукер), 19:04,
3:1 Гюнтцель (Раст, Мэтисон), 33:34,
3:2 Эрикссон Эк (Сперджен, Бродин), 36:57,
4:2 Капанен (Раст, Летанг), 48:45,
4:3 Сперджен (Годро, Капризов), 56:41,
4:4 Хартман (Дамба, Бекман), 59:57,
4:5 Бьюгстад, 65:00,
Вратари: Десмит – Тэлбот.
«Коламбус» – «Колорадо» 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
1:0 Карлссон (Ворачек, Чинахов) – 11:44,
1:1 Бураковски (Кадри, Жирар) – 16:16,
1:2 Бураковски – 33:16,
2:2 Тексье (Робинсон, Мерзликин) – 53:37,
3:2 Чинахов – 58:58,
4:2 Бьоркстранд – 59:30,
Вратари: Мерзликин – Кемпер.
«Монреаль» – «Вегас» – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
1:0 Сузуки (Хоффман) – 17:18 ГБ,
2:0 Тоффоли (Галлахер, Сузуки) – 18:49,
2:1 Пьетранджело (Теодор, Стивенсон) – 25:16 ГБ,
2:2 Маршессо (Руа, Хаг) – 30:24,
2:3 Коглан (Пьетранджело, Смит) – 32:00 ГБ,
2:4 Стивенсон – 57:09,
2:5 Макнэбб (Ленер) – 59:25,
Вратари: Аллен – Лене.
«Виннипег» – «Айлендерс» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 Ли (Бэйли) – 03:12,
0:2 Нельсон (Палмиери, Пелек) – 40:47,
Вратари: Комри – Сорокин.
«Вашингтон» – «Филадельфия» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
0:1 Брассар (Аткинсон, Браун) – 31:18,
0:2 Кутюрье (Ристолайнен, Жиру) – 35:44,
1:2 Лисон (Макмайкл, Карлсон) – 46:02,
Вратари: Самсонов – Джонс.
«Баффало» – «Детройт» – 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
0:1 Сутер (Рэймонд, Бертуцци) – 00:16,
1:1 Томпсон (Скиннер, Асплунд) – 31:32,
2:1 Далин (Бутчер, Асплунд) – 32:36 ГБ,
3:1 Руотсалайнен (Миллер, Хэйден) – 46:08,
3:2 Бертуцци (Декайзер, Рэймонд) – 53:24,
3:3 Бертуцци (Сутер, Рэймонд) – 54:54,
3:4 Зейдер (Бертуцци) – 62:45,
Вратари: Токарски – Неделькович.
«Флорида» – «Каролина» 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
1:0 Дюклер (Верхеги, Монтур) – 02:28 ГБ,
2:0 Ватрано (Монтур, Дюклер) – 10:02 ГБ,
3:0 Лунделль (Типпетт, Гудас) – 13:14,
4:0 Хорнквист (Райнхарт, Дюклер) – 15:28 ГБ,
4:1 Фаст (Славин, Трочек) – 27:01,
4:2 Трочек (Свечников, Теравайнен) – 35:20 ГБ,
5:2 Дюклер (Верхеги) – 59:01,
Вратари: Найт – Андерсен.
«Оттава» – «Тампа-Бэй» – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
0:1 Хедман (Стэмкос, Пойнт) – 04:27, ГБ,
1:1 Браун – 21:39,
1:2 Рутта (Палат) – 30:06,
2:2 Ткачук (Батерсон) – 39:17,
2:3 Стэмкос (Киллорн, Джозеф) – 47:32,
2:4 Палат (Сирелли, Макдона) – 58:19,
2:5 Сирелли (Палат) – 59:26, ПВ,
3:5 Шоу (Мете, Келли) – 59:44,
Вратари: Мюррей – Эллиотт.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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