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«Калгари» уничтожил «Коламбус», «Чикаго» в сумасшедшем матче переиграл «Детройт»

«Торонто» в серии буллитов одолел «Анахайм»
Хоккей НХЛ
08:58
«Калгари» уничтожил «Коламбус», «Чикаго» в сумасшедшем матче переиграл «Детройт»
«Детройт» – «Чикаго» / Фото - NHL
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Сан-Хосе» 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
 
0:1 Грегор (Бернс, Барабанов) 07:41

0:2 Мелош (Ньето) 23:58

1:2 Спронг (Бекстрем) 40:14

1:3 Дален (Майер, Бонино) 56:51

1:4 Кольяно (Кутюр) 59:39 ПВ

Вратари: Самсонов – Раймер 


«Коламбус» – «Калгари» 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

0:1 Баклунд (Коулман) 04:21

0:2 Манджапане (Задоров, Лучич) 35:14

0:3 Ткачук (Годро, Андерссон) 39:54

0:4 Линдхольм (Годро, Ханифин) 40:30

0:5 Гудбрансон (Ружичка) 46:55

0:6 Ткачук (Годро) 47:36

Вратари: Мерзликин – Маркстрем 


«Детройт» – «Чикаго» 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)
 
0:1 Кубалик (Джонс, Курашев) 10:24

0:2 Строум (Дебринкэт, Кейн) 12:40 ГБ

0:3 Строум (Кейн) 14:27

0:4 Лафферти (Строум, Маккейб) 19:28

1:4 Фаббри 25:45

2:4 Бертуцци (Гронек) 26:41

3:4 Зутер (Истерли, Фаббри) 39:47

3:5 Строум (Джонс, Хагель) 46:10 ГБ

3:6 Дебринкэт (Тэйвз, Джонс) 48:55

4:6 Зайдер (Рэймонд, Бертуцци) 52:05 ГБ

5:6 Ларкин 55:27

5:7 Хагель 56:13

5:8 Дебринкэт 58:17 ПВ

Вратари: Пикар, Неделькович – Флери 


«Торонто» – «Анахайм» 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 2:1)

0:1 Стил (), 3

1:1 Марнер (В. Нюландер, Райлли), 18

2:1 В. Нюландер (Мэттьюс, Таварес), 20

3:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер), 37

3:2 Сильверберг (Кэррик, Робинсон), 38

3:3 Леттьери (Стил, Шаттенкирк), 54

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Гибсон 


«Колорадо» – «Бостон» 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

1:0 Макдермид (Ничушкин, Бураковски), 12

1:1 Дебраск (Макэвой), 28

1:2 Койл (Бержерон, Макэвой), 33

1:3 Маршанд (Пастрняк), 34

2:3 Жирар (Кадри, Макар), 52

3:3 Ландескуг (Ничушкин, Кадри), 60

4:3 Макар (Ландескуг, Кадри), 64

Вратари: Кюмпер – Улльмарк 

Владимир Кириченко
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