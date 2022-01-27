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«Калгари» уничтожил «Коламбус», «Чикаго» в сумасшедшем матче переиграл «Детройт»
«Торонто» в серии буллитов одолел «Анахайм»
«Детройт» – «Чикаго» / Фото - NHLНХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Сан-Хосе» 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 Грегор (Бернс, Барабанов) 07:41
0:2 Мелош (Ньето) 23:58
1:2 Спронг (Бекстрем) 40:14
1:3 Дален (Майер, Бонино) 56:51
1:4 Кольяно (Кутюр) 59:39 ПВ
Вратари: Самсонов – Раймер
«Коламбус» – «Калгари» 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
0:1 Баклунд (Коулман) 04:21
0:2 Манджапане (Задоров, Лучич) 35:14
0:3 Ткачук (Годро, Андерссон) 39:54
0:4 Линдхольм (Годро, Ханифин) 40:30
0:5 Гудбрансон (Ружичка) 46:55
0:6 Ткачук (Годро) 47:36
Вратари: Мерзликин – Маркстрем
«Детройт» – «Чикаго» 5:8 (0:4, 3:0, 2:4)
0:1 Кубалик (Джонс, Курашев) 10:24
0:2 Строум (Дебринкэт, Кейн) 12:40 ГБ
0:3 Строум (Кейн) 14:27
0:4 Лафферти (Строум, Маккейб) 19:28
1:4 Фаббри 25:45
2:4 Бертуцци (Гронек) 26:41
3:4 Зутер (Истерли, Фаббри) 39:47
3:5 Строум (Джонс, Хагель) 46:10 ГБ
3:6 Дебринкэт (Тэйвз, Джонс) 48:55
4:6 Зайдер (Рэймонд, Бертуцци) 52:05 ГБ
5:6 Ларкин 55:27
5:7 Хагель 56:13
5:8 Дебринкэт 58:17 ПВ
Вратари: Пикар, Неделькович – Флери
«Торонто» – «Анахайм» 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 2:1)
0:1 Стил (), 3
1:1 Марнер (В. Нюландер, Райлли), 18
2:1 В. Нюландер (Мэттьюс, Таварес), 20
3:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер), 37
3:2 Сильверберг (Кэррик, Робинсон), 38
3:3 Леттьери (Стил, Шаттенкирк), 54
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Гибсон
«Колорадо» – «Бостон» 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
1:0 Макдермид (Ничушкин, Бураковски), 12
1:1 Дебраск (Макэвой), 28
1:2 Койл (Бержерон, Макэвой), 33
1:3 Маршанд (Пастрняк), 34
2:3 Жирар (Кадри, Макар), 52
3:3 Ландескуг (Ничушкин, Кадри), 60
4:3 Макар (Ландескуг, Кадри), 64
Вратари: Кюмпер – Улльмарк