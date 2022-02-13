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«Калгари» уверенно обыграл «Айлендерс», продлив серию побед до шести матчей, «Сент-Луис» разобрался с «Чикаго»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
13 февраля 08:33
«Калгари» уверенно обыграл «Айлендерс», продлив серию побед до шести матчей, «Сент-Луис» разобрался с «Чикаго»
«Калгари» уверенно обыграл «Айлендерс» / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Торонто» 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

1:0 Миллер (Хорват, Бесер), 1:29,

2:0 Бесер (Экман-Ларссон, Миллер), 6:00, ГБ,

3:0 Мэттьюс (Таварес, Нюландер), 32:46, ГБ,

2:2 Касе (Спецца, Сандин), 35:41, ГБ,

3:2 Ламмикко (Чейссон, Мотт), 38:30,

Вратари: Демко – Мразек.

«Сент-Луис» – «Чикаго» 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

1:0 Перрон (Фолк, Шенн) 08:19 ГБ,

2:0 Джошуа (Крюг, Сундквист) 11:31,

2:1 Строум (Кейн, Кубалик) 22:37 ГБ,

3:1 Тарасенко (Томас, Бучневич) 39:19,

4:1 Сундквист (Миккола, Саад) 47:11,

5:1 Кайру (Шенн, О'Райлли) 55:38,

Вратари: Хуссо – Флери.

«Миннесота» – «Каролина» 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

1:0 Фиала (Годро, Меррилл) 30:14,

2:0 Капризов (Цуккарелло) 41:16,

3:0 Годро (Фиала) 42:34,

3:1 Свечников (Деанджело, Славин) 45:02,

3:2 Свечников (Терявяйнен, Деанджело) 46:23 ГБ,

Вратари: Талбот – Андерсен.

«Детройт» – «Филадельфия» 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 Бертуцци (Сутер, Фаббри) 05:36,

2:0 Задина (Стаал, Ларкин) 29:37,

2:1 Йэндл (Рэтклифф, Лоутон) 39:52 ГБ,

3:1 Зайдер (Рэймонд, Ларкин) 49:05 ГБ,

3:2 Лоутон (Проворов, Конекны) 49:49,

4:2 Расмуссен (Ганье, Ларкин) 58:21 ПВ,

Вратари: Грайсс – Харт.

«Монреаль» – «Коламбус» 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 Бьоркстранн (Лайне) 01:16,

1:1 Кауфилд (Пелинг) 42:55,

1:2 Лайне (Ворачек, Веренски) 59:52 ГБ,

Вратари: Монтембо – Мерзликин.

«Оттава» – «Бостон» 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

0:1 Фредерик (Койл) 00:45,

0:2 Лазар (Блид) 13:26,

Вратари: Мюррей – Сваймен.

«Нэшвилл» – «Виннипег» 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

1:0 Гранлунд (Каррье, Форсберг) 03:26,

2:0 Дюшен (Джохансен, Йоси) 06:19 ГБ,

2:1 Шайфли (Уилер, Хейнола) 07:44,

2:2 Коннор (Моррисси, Уилер) 29:58 ГБ,

2:3 Уилер (Моррисси, Шайфли) 50:53 ГБ,

2:4 Дюбуа (Коннор, Уилер) 51:52 ГБ,

2:5 Уилер (Шайфли) 56:46 ПВ,

Вратари: Сарос – Хеллебак.

«Калгари» – «Айлендерс» 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

1:0 Ружичка (Хэнифин, Андерссон) 09:58,

1:1 Добсон (Пажо, Барзэл) 17:07 ГБ,

2:1 Танев (Шилингтон, Годро) 18:08,

3:1 Манджипани (Задоров, Ружичка) 35:32,

3:2 Пажо (Вальстром, Паризе) 36:50,

4:2 Гадбрэнсон (Льюис, Лучич) 48:00,

5:2 Линдхольм (Годро, Ткачак) 55:13,

Вратари: Маркстрем – Сорокин.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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