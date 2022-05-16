Швеция и Швейцария продолжают победное шествие на старте ЧМ-2022
Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Латвія обіграла Норвегію – це перша перемога команди на турнірі
19:54
Фото: IIHF
Чемпіонат світу. Група А. 3-й тур
Словаччина – Канада 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Шайби:
0:1 Лаурі (Сіверсон, Андерсон), 10:48
1:1 Такач (Німець, Регенда), 12:47, ГБ
1:2 Дюбуа (Козенс, Руа), 26:11, ГБ
1:3 Дюбуа (Гіки, Грейвз), 37:56
1:4 Сіллінджер (Лаурі, Андерсон), 41:08
1:5 Гіки (Козенс, Холден), 51:18
Воротарі: Гуска – Томпсон
Чемпіонат світу. Група В. 3-й тур
Латвія – Норвегія 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Шайби:
1:0 Аболс (Кеніньш, Балцерс), 14:04
1:1 Ольсен (Роксет, Хофф), 18:41
2:1 Єлісєєв (Балцерс, Якс), 27:16, ГБ
3:1 Букартс (Сотнієкс, Шмонс), 33:00
3:2 Крогдаль (Нерстебе, Олімб), 47:12
Воротарі: Мерзлікінс – Хеукеланн
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