Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
21:00
Смешанные единоборства. Дорога к WWFC. Буковель.

Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину

Латвія обіграла Норвегію – це перша перемога команди на турнірі
Хоккей Чемпионат мира
19:54
Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Фото: IIHF

Чемпіонат світу. Група А. 3-й тур

Словаччина – Канада 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Шайби:

0:1 Лаурі (Сіверсон, Андерсон), 10:48

1:1 Такач (Німець, Регенда), 12:47, ГБ

1:2 Дюбуа (Козенс, Руа), 26:11, ГБ

1:3 Дюбуа (Гіки, Грейвз), 37:56

1:4 Сіллінджер (Лаурі, Андерсон), 41:08

1:5 Гіки (Козенс, Холден), 51:18

Воротарі: Гуска – Томпсон

Чемпіонат світу. Група В. 3-й тур

Латвія – Норвегія 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайби:

1:0 Аболс (Кеніньш, Балцерс), 14:04

1:1 Ольсен (Роксет, Хофф), 18:41

2:1 Єлісєєв (Балцерс, Якс), 27:16, ГБ

3:1 Букартс (Сотнієкс, Шмонс), 33:00

3:2 Крогдаль (Нерстебе, Олімб), 47:12

Воротарі: Мерзлікінс – Хеукеланн

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Словакии (хоккей) сборная Латвии (хоккей) сборная Норвегии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Хоккей Чемпионат мира
15 мая 16:18
ЧМ-2022. Норвегия – Великобритания. Видео трансляция
ЧМ-2022. Норвегия – Великобритания. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
15 мая 10:11
ЧМ-2022. Италия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2022. Италия – Канада. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
15 мая 10:09
Финляндия добыла вторую победу на домашнем ЧМ, Германия обыграла Словакию
Финляндия добыла вторую победу на домашнем ЧМ, Германия обыграла Словакию
Хоккей Чемпионат мира
14 мая 23:23
ЧМ-2022. Словакия – Германия. Видео трансляция
ЧМ-2022. Словакия – Германия. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
14 мая 07:48
ЧМ-2022. Латвия – Финляндия. Видео трансляция
ЧМ-2022. Латвия – Финляндия. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
14 мая 07:45

Новости: Хоккей

Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Чемпионат мира
19:54
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
НХЛ
08:54
Швеция и Швейцария продолжают победное шествие на старте ЧМ-2022
Швеция и Швейцария продолжают победное шествие на старте ЧМ-2022
Чемпионат мира
15 мая 23:43
Американцы проигрывали 0:2, но смогли победить Австрию, Франция также выиграла на характере
Американцы проигрывали 0:2, но смогли победить Австрию, Франция также выиграла на характере
Чемпионат мира
15 мая 19:37
Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Чемпионат мира
15 мая 16:18
ЧМ-2022. Дания – Швейцария. Видео трансляция
ЧМ-2022. Дания – Швейцария. Видео трансляция
Чемпионат мира
15 мая 10:37
ЧМ-2022. Чехия – Швеция. Видео трансляция
ЧМ-2022. Чехия – Швеция. Видео трансляция
Чемпионат мира
15 мая 10:35
ЧМ-2022. Франция – Казахстан. Видео трансляция
ЧМ-2022. Франция – Казахстан. Видео трансляция
Чемпионат мира
15 мая 10:30
ЧМ-2022. Австрия – США. Видео трансляция
ЧМ-2022. Австрия – США. Видео трансляция
Чемпионат мира
15 мая 10:27
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости