Канада шокировала Россию в овертайме и вышла в полуфинал ЧМ-2021
Чемпионат мира. Четвертьфинал:
Россия – Канада 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32,
1:1 – Энрик (Браун, Комтуа – бол.) – 35:03,
1:2 – Манджепане (Стечер) – 62:12,
Вратари: Бобровский – Кемпер.
Сборная России, которую называли безоговорочным фаворитом чемпионата мира в Латвии, вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв в овертайме Канаде.
Канадцы на этом турнире были близки к историческому провалу и невыходу в плей-офф, но смогли пробиться туда и в четверг полностью реабилитировались перед своими болельщиками победой над исторически принципиальным соперником.
Россия открыла счет, но пропустила в меньшинстве и занервничала. Игравший первый поединок на ЧМ-2021 звездный вратарь Сергей Бобровский, немного нервничал, а канадцы почувствовали уверенность.
В овертайме североамериканцы организовали разящую быструю атаку и вырвали победу. Канада продолжает борьбу за медали, проиграв три стартовых матча на чемпионате.
В полуфинале канадцы 5-го июня сыграют с американцами, которым на групповом этапе они уступили 1:5.
Сборная России 10 лет не выигрывает у Канады на чемпионатах мира и Кубке мира. В этом сезоне россияне уступили канадцам в плей-офф на ЧМ, МЧМ и ЮЧМ.
Комментарии 0