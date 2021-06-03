Канада шокировала Россию в овертайме и вышла в полуфинал ЧМ-2021

Весь день российские СМИ предрекали россиянам легкую победу

Чемпионат мира. Четвертьфинал:

Россия – Канада 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32,

1:1 – Энрик (Браун, Комтуа – бол.) – 35:03,

1:2 – Манджепане (Стечер) – 62:12,

Вратари: Бобровский – Кемпер.

Сборная России, которую называли безоговорочным фаворитом чемпионата мира в Латвии, вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв в овертайме Канаде.

Канадцы на этом турнире были близки к историческому провалу и невыходу в плей-офф, но смогли пробиться туда и в четверг полностью реабилитировались перед своими болельщиками победой над исторически принципиальным соперником.

Россия открыла счет, но пропустила в меньшинстве и занервничала. Игравший первый поединок на ЧМ-2021 звездный вратарь Сергей Бобровский, немного нервничал, а канадцы почувствовали уверенность.

В овертайме североамериканцы организовали разящую быструю атаку и вырвали победу. Канада продолжает борьбу за медали, проиграв три стартовых матча на чемпионате.

В полуфинале канадцы 5-го июня сыграют с американцами, которым на групповом этапе они уступили 1:5.

Сборная России 10 лет не выигрывает у Канады на чемпионатах мира и Кубке мира. В этом сезоне россияне уступили канадцам в плей-офф на ЧМ, МЧМ и ЮЧМ.