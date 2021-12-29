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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
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Покер 16-летнего Бедарда помог Канаде уничтожить Австрию

Молодежный чемпионат мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+
Хоккей МЧМ-2022
10:00
Покер 16-летнего Бедарда помог Канаде уничтожить Австрию
Фото: HHOF-IIHF IMAGES

Сборная Канады разгромила Австрию в рамках второго тура группы A молодежного чемпионата мира.

Исход поединка был решен уже в первом периоде, который завершился со счетом 5:0. После этого «кленовые листья» забросили только одну шайбу во второй двадцатиминутке, однако в третьем периоде снова разошлись, оформив еще пять голов.

Как итог – победа Канады со счетом 11:2. Покер на счету Коннора Бедарда.

После двух туров Канада возглавляет группу А, опережая Финляндию по дополнительным показателям.

30 декабря «кленовые листья» сыграют против Германии, Австрия в этот же день попытается набрать первые очки в матче с Чехией. Все поединки чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

МЧМ. Группа А. 2-й тур:

Австрия – Канада 2:11 (0:5, 1:1, 1:5)

0:1 Джонсон (Перфетти, Пауэр) 05:08 ГБ

0:2 Кормье (Гюнтер, Грейг) 06:03

0:3 Стэнковен (Мактавиш, Сили) 08:22

0:4 Бедард (Нейборс, Райт) 15:02 ГБ

0:5 Бедард (Денуайе, Кайлли) 16:13

0:6 Бедард (Денуайе) 26:13

1:6 Нечесаны (Рорер) 39:29

1:7 Перфетти (Бурк) 40:27

1:8 Бедард (Кайлли, Денуайе) 42:34

1:9 Мактавиш (Гюнтер, Гуле) 44:44

1:10 Мактавиш (Сили, Пауэр) 45:31

1:11 Бурк (Перфетти) 46:47

2:11 Бем (Валльнер, Райнбахер) 52:20 ГБ

Сергей Остапенко
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