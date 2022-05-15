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Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию

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Хоккей Чемпионат мира
16:18
Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Фото: IIHF

Сборная Канады добыла свою вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею и возглавила турнирную таблицу группы А.

Чемпионат мира. Группа А:

Италия – Канада 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

1:0 Пьетрониро (Макналли, Фриго) 12:57

1:1 Санхейм (Северсон, Андерсон) 15:50

1:2 Андерсон (Мейо, Лоури) 28:15

1:3 Рой (Дюбуа, Грейвс) 35:14

1:4 Джонсон (Шабо, Барзал) 37:30

1:5 Майо (Комтуа, Мерсер) 42:49

1:6 Грегор (Мерсер) 54:54 ГМ

Вратари: Фацио – Дриджер.



В группе В встречались две команды, которые проиграли свои первые матчи, но и норвежцы, и британцы смогли набрать свои первые очки. Норвегия победила, выиграв серию послематчевых бросков.

Чемпионат мира. Группа В:

Норвегия – Великобритания 4:3 Б. (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0)

1:0 Клавестад (Треттенес, Хофф) 16:13

2:0 Олимб М. (Россели-Олсен, Йоханнесен) 26:35 ГБ

3:0 Олимб М. (Олимб К., Россели-Олсен) 35:19 ГБ

3:1 Дауд (Лэйк, Батч) 52:51

3:2 Перлини (Мози, Конуэй) 53:29

3:3 Ричардсон (Перлини, Тетлоу) 56:09

4:3 Хага 65:00 Б

Вратари: Хаукеланд – Боунс.


Александр Сукманский
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Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Норвегии (хоккей) сборная Великобритании (хоккей) сборная Италии (хоккей) чемпионат мира по хоккею-2022

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