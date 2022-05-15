Канада возглавила группу А, а Норвегия дожала Великобританию
Сборная Канады добыла свою вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею и возглавила турнирную таблицу группы А.
Чемпионат мира. Группа А:
Италия – Канада 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
1:0 Пьетрониро (Макналли, Фриго) 12:57
1:1 Санхейм (Северсон, Андерсон) 15:50
1:2 Андерсон (Мейо, Лоури) 28:15
1:3 Рой (Дюбуа, Грейвс) 35:14
1:4 Джонсон (Шабо, Барзал) 37:30
1:5 Майо (Комтуа, Мерсер) 42:49
1:6 Грегор (Мерсер) 54:54 ГМ
Вратари: Фацио – Дриджер.
В группе В встречались две команды, которые проиграли свои первые матчи, но и норвежцы, и британцы смогли набрать свои первые очки. Норвегия победила, выиграв серию послематчевых бросков.
Чемпионат мира. Группа В:
Норвегия – Великобритания 4:3 Б. (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0)
1:0 Клавестад (Треттенес, Хофф) 16:13
2:0 Олимб М. (Россели-Олсен, Йоханнесен) 26:35 ГБ
3:0 Олимб М. (Олимб К., Россели-Олсен) 35:19 ГБ
3:1 Дауд (Лэйк, Батч) 52:51
3:2 Перлини (Мози, Конуэй) 53:29
3:3 Ричардсон (Перлини, Тетлоу) 56:09
4:3 Хага 65:00 Б
Вратари: Хаукеланд – Боунс.
Комментарии 0