Канада всухую разгромила Китай в заключительном матче группового этапа
Сборная Канады разгромила Китай в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира Пекина-2022.
Уже после первого периода «кленовые листья» вели со счетом 3:0, а затем забросили по одной шайбе в каждой из двадцатиминуток и на этом остановились.
Таким образом, Канада заняла второе место в группе A, пропустив вперед США. На третьей позиции групповой этап завершила сборная Германии, четвертом – Китай.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Группа C:
Китай – Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
0:1 Стрит (Джонсон, О'Делл), 02:09
0:2 Тамбеллини (Грант, Уозерспун), 06:44
0:3 О'Делл (Хо-Сэнг, Уозерспун), 10:06
0:4 Джонсон (Демерс, Уил), 38:03
0:5 Найт (Пауэр, Хо-Сэнг), 46:23, ГБ
Вратари: Оубань – Томкинс.