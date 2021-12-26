Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?

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Превью

Оуэн Пауэр / Фото - twitter.com/WorldJuniors

Молодежный чемпионат мира по хоккею не случайно очень часто называют «выставкой талантов». За последние десятилетия этот турнир стал едва ли не популярнее, чем взрослое мировое первенство в элитном дивизионе. Причины банальные, но очень убедительные: во-первых, на молодежные чемпионаты мира, в отличие от взрослых, действительно приезжают все сильнейшие, а, во-вторых, молодежный хоккей сам по себе очень задорный и непредсказуемый, что всегда привлекает болельщиков по всему миру.

Кроме того, МЧМ в элитном дивизионе уже для нескольких поколений фанатов хоккея стал неизменным атрибутом праздничных дней, поэтому многие уже не представляют празднование нового года и Рождества не только без любимых блюд на столе, но и молодежного хоккея на экранах.

В этом году на чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире будет за кем понаблюдать не только в составах признанных фаворитов канадцев, американцев, россиян и шведов, но и сборных, которых мы привыкли видеть немного в тени, но в этом году приехавших на мировое первенство с настоящей россыпью талантов в составе.

МЧМ-2022. Финляндия – Германия. Видео трансляция

МЧМ-2022. Россия – Швеция. Видео трансляция

МЧМ-2022. Чехия – Канада. Видео трансляция

МЧМ-2022. США – Словакия. Видео трансляция

XSPORT.ua представляет главных действующих лиц предстоящего турнира, за которыми в ближайшие две недели будет следить весь мир.

Австрия

Лука Ауэр, нападающий, 17 лет

17-летний форвард уже успел дебютировать за взрослую команду «Зальцбурга», но впечатляющую результативность пока что демонстрирует только в составе молодежной команды «быков», в текущем сезоне в Альпийской молодежной лиге настреляв уже 40 (17+23) очков в 27-ми матчах. Это уже больше, чем у лучшего бомбардира прошлого сезона, хотя Ауэр провел на восемь матчей меньше. Главные сильные стороны 17-летнего нападающего – взрывная скорость и отличное видение площадки и партнеров.

Марко Каспер, нападающий, 17 лет

Судя по всему, Австрия готовится отправить в первую десятку драфта НХЛ еще одного таланта. И, как и Марко Росси, которого в 2020 году под общим девятым номером выбрала «Миннесота», его тезка Каспер тоже является центральным нападающим. Несмотря на 17-летний возраст, Каспер еще в прошлом сезоне начал играть за первую команду «Регле» в чемпионате Швеции, а в этом году стал твердым игроком основы, забросив уже четыре шайбы в 24-х матчах чемпионата Швеции и дебютировав в Лиге чемпионов, где вскоре сыграет в полуфинале.

Для Каспера будущий МЧМ будет уже вторым в карьере – в прошлом году он результативной передачей помог организовать единственный гол австрийцев, а его команда не вылетела только из-за ковидных правил. В этом году амбиции основательно возмужавшего Каспера еще серьезнее.

Марко Каспер / Фото - Kleine Zeitung Марко Каспер / Фото - Kleine Zeitung

Винченц Рорер, нападающий, 17 лет

Рорер является одним из тех, кто в раннем возрасте уехал в Северную Америку и сейчас выступает в Юниорской лиге Онтарио (OHL), в этом сезоне набрав 22 (8+14) очков в 27-ми матчах за «Ошаву». Рорер уже успел посрамить скептиков, которые сомневались в его возможности проявить себя в североамериканском хоккее, теперь же эти качества ему очень пригодятся на МЧМ в Канаде.

Канада

Коннор Бедард, нападающий, 16 лет

Мы уже писали о нем как о наследнике Гретцки, Кросби и Макдэвида. И это все правда. Уже семо присутствие 16-летнего форварда на этом МЧМ – выдающееся достижение. Возможно, он не будет на ведущих ролях в своей команде на турнире, но несколько шайб даже выходя 13-м нападающим Бедарду забросить по силам – его гол в ворота России в контрольном матче лишнее тому подтверждение.

Себастьян Косса, вратарь, 19 лет

Проспект «Детройта», выбранный «Красными крыльями» в первом раунде на последнем драфте, что случается не так уж и часто для вратарей, скорее всего, будет основным голкипером Канады на этом турнире. Косса провел три выдающихся сезона в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Эдмонтон» и впервые приехал на МЧМ. В большинстве матчей роль вратаря канадской команды будет второстепенна, но в битве за медали мастерство и опыт Коссы может выйти на первый план.

Кент Джонсон, нападающий, 19 лет

На последнем драфте НХЛ Джонсона выбрал «Коламбус» под общим пятым номером – уже к тому моменту нападающий был лидером атаки Университета Мичигана в NCAA. В текущем сезоне 19-летний нападающий тоже не разочаровывает, выбив 23 (4+19) очка в 17-ти матчах. Обладая феноменальными плеймейкерскими качествами и звездными партнерами на площадке, Джонсон может претендовать на роль одного из лучших бомбардиров этого МЧМ.

Джейк Нейборс, нападающий, 19 лет

В составе сборной Канады на этом МЧМ есть целая группа игроков, успевших дебютировать в НХЛ. Один из них – Джейк Нейборс, – который в текущем сезоне сыграл уже девять матчей за «Сант-Луис» и успел отметиться первой своей шайбой в НХЛ. Вернувшись в WHL, где он вместе с Коссой выступает за «Эдмонтон», он продолжил впечатлять результативностью там – 18 (5+13) очков в десяти матчах. На МЧМ Нейборсу будет отведена роль левого нападающего в первых двух звеньях сборной Канады.

Джейк Нейборс / Фото - NHL.com Джейк Нейборс / Фото - NHL.com

Коул Перфетти, нападающий, 19 лет

Как и Нейборс, Перфетти уже успел дебютировать в НХЛ, но голами за «Виннипег» пока что не отмечался. Тем не менее, Перфетти, набравшего 15 (6+9) очков в 17-ти матчах этого сезона АХЛ, можно смело считать одним из самых опытных игроков МЧМ-2022, а на площадке ему будет отведена роль первого центра сборной Канады. На прошлом МЧМ Перфетти набрал 6 (2+4) очков в 7 матчах, но проиграл в финале. В этом году он постарается устранить этот недостаток.

Оуэн Пауэр, защитник, 19 лет

Столб обороны молодежной сборной Канады прошедшим летом успел дебютировать за взрослую сборную на ЧМ в Риге (и стать чемпионом мира!), был выбран под первым номером «Баффало» на драфте, но, к удивлению многих, решил провести еще один сезон в NCAA, где он выступает за Универсистет Мичигана.

Уже сейчас Пауэр считается сильнейшим защитником своего поколения и готовым игроком НХЛ, но предстоящий МЧМ, как ни странно, будет для него первым и последним в карьере.

Шейн Райт, нападающий, 17 лет

Как и Бедард, Райт в этом году уже выиграл юниорский чемпионат мира, но на драфт НХЛ он выйдет уже будущим летом. У него большие перспективы уйти под общим первым номером, а будущий МЧМ – отличная возможность зарекомендовать себя как можно лучше. Как и у Бедарда, у Райта в составе напичканной звездами сборной Канады вряд ли будет много игрового времени, но его выдающийся талант должен помочь ему использовать его с максимальной пользой.

Чехия

Ян Беднар, вратарь, 19 лет

Беднар уже два сезона является основным игроком своей команды в Юниорской лиге Квебека и во второй раз сыграет на МЧМ. В прошлом году чехам опять не удалось продвинуться дальше четвертьфинала, но в этом сезоне набравшийся опыта Беднар будет основным вратарем своей команды и может помочь ей в этом. Тем более, что его уже выбрал на драфте «Детройт», а успешное выступление на МЧМ может существенно помочь продвинуться к первой команде.

Давид Иржичек, защитник, 18 лет

Его называют самым талантливым чешским защитником за последние 10 лет. Обладающий невероятным катанием при впечатляющих габаритах (191 см, 86 кг) Иржичек практически наверняка уйдет в топ-10 предстоящего драфта. Уже второй сезон подряд он является незаменимым игроком синей линии в «Пльзене» – одном из ведущих клубов чешской Экстралиги.

При недюжинных атакующих навыках, Иржичек при этом обладает умением чтения игры, а длинные руки позволяет ему отлично перехватывать шайбу. На втором подряд МЧМ роль Иржичека в составе сборной Чехии существенно возрастет.

Давид Иржичек / Фото - Smaht Scouting Давид Иржичек / Фото - Smaht Scouting

Ян Мысак, нападающий, 19 лет

Наравне с Иржичеком, главная звезда Чехии на этом МЧМ. Еще в 2020 году Мысака во втором раунде на драфте выбрал «Монреаль», а в этом сезоне он разрывает Юниорскую лигу Онтарио, набрав в составе «Хэмилтона» 31 (17+14) очко в 25-ти матчах и считается для «Канадиенс» новым Томашем Плеканецом.

В прошлом сезоне Мысак уже успел дебютировать в АХЛ в составе «Лаваля», а на предстоящем МЧМ должен стать главным бомбардиром сборной Чехии и незаменимой опцией при игре в большинстве.

Павел Новак, нападающий, 19 лет

Еще один топ-форвард сборной Чехии, выступающий за океаном. Новак хорошо знаком с ледовыми площадками Альберты, играя в WHL за «Келовна Рокетс», и отчаянно пытается пробиться в состав «Миннесоты», которая в 2020 году выбрала его под пятым номером на драфте. В этом сезоне на его счету уже 31 очков в 24 матчах за клуб, а на МЧМ он должен существенно улучшить свой прошлогодний результат в 3 (1+2) очка, играя в ведущем звене с Мысаком.

Давид Шпачек, защитник, 18 лет

Сын известного в прошлом защитника клубов НХЛ Ярослава Шпачека в этом году дебютировал в Юниорской лиге Квебека, набрав солидные как для защитника 25 (5+20) очков в 27-ми матчах за «Шербрук». Скорее всего, 18-летний защитник будет выходить на МЧМ в одной из двух спецбригад большинства и благодаря мощному броску будет создавать реальную угрозу для соперников.

Финляндия

Йоэль Бломквист, вратарь, 19 лет

Задрафтованный «Питтсбургом» вратарь в этом сезоне в составе «Карпята» сыграл восемь матчей в финской лиге, но этого хватило, чтобы убедиться в его мастерстве и уверенности: четыре победы в шести матчах в старте, 96,4% отраженных бросков и 0,73 пропущенных шайбы в среднем за игру говорят сами за себя.

Если Бломквист перенесет эту уверенность на площадки МЧМ, а полевые игроки своей системной игрой ему помогут, Финляндия может навязать серьезную борьбу главным фаворитам этого турнира за золото.

Йоаким Кемелл, нападающий, 17 лет

17-летний нападающий уже сейчас является лидером финской «Ювяскюли» и одним из лучших снайперов чемпионата Финляндии. Его карьера стремительно пошла вверх после выступления на Мемориале Глинки, где он набрал шесть очков в пяти матчах, а сейчас его шансы попасть в топ-3 предстоящего драфта НХЛ котируются как очень высокие.

Недавно в рейтинг-листах он опередил своего партнера по команде Брэда Ламберта, а предстоящий МЧМ для него должен стать возможностью подтвердить выписанные авансы.

Йоаким Кемелл / Фото - NHL Suomi Йоаким Кемелл / Фото - NHL Suomi

Брэд Ламберт, нападающий, 18 лет

Кстати, что касается самого Ламберта, то еще прошлой зимой на МЧМ канадский финн успел набрать пять очков и вместе с командой добрался до бронзы. Начало текущего клубного сезона для Ламберта не задалось (всего 6 очков в 24-х матчах за «Ювяскюлю»), что понизило его в рейтинге проспектов, однако на предстоящем МЧМ он все так же считается одной из главных угроз в составе сборной Финляндии.

Топи Ниемела, защитник, 19 лет

Став лучшим бомбардиром-защитником прошлого МЧМ, набрав 8 (2+6) очков в семи матчах, Ниемела провел ударную первую часть клубного сезона, настреляв уже 24 (6+18) очка в 31-м матче чемпионата Финляндии в составе «Карпята», что делает его самым результативным защитником лиги.

На будущем МЧМ Ниемела является одним из главных претендентов на приз лучшего игрока своего амплуа, но многое будет зависеть от выступления его команды.

Каспер Симонтайвал, нападающий, 19 лет

Возможно, статистика Симонтайвала в этом сезоне не так впечатляет, как у его партнеров по команде (6 в 15-ти матчах за «КалПу» и «Лукко), но в плане техники это один из самых одаренных игроков турнира. Проспект «Лос-Анджелеса» искусно владеет шайбой и имеет золотые руки, что делает его опасным в любой ситуации.

Германия

Флориан Бюгль, вратарь, 19 лет

С уходом Тима Штюцле и Джона-Джейсона Петерки потенциал сборной Германии на МЧМ существенно упал. Однако вратарь Бюгль – один из тех, кто в прошлом году выходил в четвертьфинал и создал серьезные проблемы сборной России на этой стадии.

Несмотря на то, что возможностей поиграть на взрослом уровне у Бюгля еще не было, в этом составе сборной Германии он один из самых опытных и точно будет лидером.

Флориан Элиас, нападающий, 19 лет

Намного тяжелее без Штюцле и Петерки будет и осиротевшему в нападении сборной Германии Элиасу. В прошлом году на МЧМ он набрал сразу 9 (4+5) очков, но в этом году ему придется тащить свою сборную в одиночку.

Более того, в этом году развитие Элиаса в «Адлере Маннгейм» тоже немного притормозило, что вылилось в скромные 4 (2+2) очка в 21-м матче чемпионата Германии. Есть опасения, что если у Элиаса не пойдет и в Канаде, то немцам в этом году придется бороться за сохранение прописки.

Россия

Ярослав Аскаров, вратарь, 19 лет

Скорее всего, Аскаров начнет турнир в статусе первого вратаря команды, но опасений по поводу его игры очень много. Проспект «Нэшвилла» в этом сезоне провел только 10 матчей в составе СКА и СКА-Невы, а его статистика далека от идеала. По сравнению с прошлыми годами прогресс голкипера существенно замедлился, а его перспективы уже в следующем году оказаться в НХЛ выглядят туманными.

Однако для Аскарова этот МЧМ будет уже третьим в карьере, и это едва ли не главное, что вселяет оптимизм поклонникам его таланта перед грядущим турниром в Канаде.

Марат Хуснутдинов, нападающий, 19 лет

А вот Хуснутдинов уже сейчас является основным нападающим СКА, более того, Валерий Брагин на протяжении всего сезона отводит ему место в топ-6 и первой спецбригаде большинства. Как итог – 11 очков (4+7) в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ и неплохие шансы через несколько лет оказаться в «Миннесоте», которая выбрала его во втором раунде драфта-2020.

На МЧМ Хуснутдинов будет ведущим центром своей команды и одним из главных ее бомбардиров.

Кирилл Кирсанов, защитник, 19 лет

Еще один питерский армеец в этом сезоне КХЛ провел 24 матча и хорошо зарекомендовал себя на взрослом уровне. СКА в этом сезоне пропускает очень мало, и заслуга Кирсанова как защитника-домоседа в этом весьма значительная. Для 19-летнего игрока это будет второй подряд МЧМ, поэтому строгости в его игре у собственных ворот должно стать еще больше.

Матвей Мичков, нападающий, 17 лет

Наряду с Бедардом, самая распиаренная молодая звезда турнира. И одновременно конкурент Бедарда за право быть выбранным первым на драфте через два года. Мичков в свои 17 лет уже успел поиграть и забить в КХЛ, забросить лакросс-гол за взрослую сборную России на Кубке Карьяла, стать лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира этой весной и продолжать разрывать МХЛ. Потенциал Мичкова кажется безграничным и он способен серьезно удивить на этот МЧМ даже тех, кто в него и без того очень верит.

Матвей Мичков / Фото - fhr.ru Матвей Мичков / Фото - fhr.ru

Шакир Мухамадулин, защитник, 19 лет

19-летний игрок обороны проводит уже третий полноценный сезон в КХЛ, являясь игроком первой пары «Салавата Юлаева» и, наряду со звездным датчанином Филиппом Ларсеном, вторым защитником для большинства.

На его мощный бросок и впечатляющие навыки квотербека будет сделана серьезная ставка тренерским штабом Сергея Зубова и на этом МЧМ,а самому Мухамадулину есть ради чего стараться – через пару лет он может стать готовым игроком для основы «Нью-Джерси», выбравшего его в первом раунде драфта-2020.

Василий Пономарев, нападающий, 19 лет

Поиграв два года в Юниорской лиге Квебека, в этом году Пономарев вернулся в КХЛ, где практически сходу стал игроком основного состава «Спартака». Однако от прогресса перспективного двустороннего центра будет зависеть то, как скоро он окажется в «Каролине», выбравшей его на драфте. Высокой результативности от Пономарева ждать не стоит, да это и не его профиль, однако в разрушении, умении отработать в меньшинстве и подержать шайбу в чужой зоне равных ему в составе команды Зубова попросту нет.

Данила Юров, нападающий, 18 лет

Юров считается главной российской надеждой на будущем драфте НХЛ (ему прогнозируют 4-6 выбор), но первую часть клубного сезона для него трудно назвать удачной. За 21 матч в составе магнитогорского «Металлурга» в КХЛ он не набрал ни одного очка, хотя уровень «Стальных лисов» в МХЛ уже давно перерос, за 6 матчей выбив 12 (3+9) очков. Юров был одним из лидеров команды на недавнем юниорском чемпионате мира, но теперь ему предстоит доказать свою состоятельность в играх против более взрослых и опытных соперников.

Словакия

Мартин Хромяк, нападающий, 19 лет

Словаки в этом году на МЧМ точно будут грозной силой, а в ее авангарде будет стоять 19-летний нападающий Мартин Хромяк. Мощный праворукий завершитель в этом году просто разрывает OHL, набрав в составе «Кингстона» 32 (13+19) очка в 23-х матчах и не за горами уже его дебют в составе «Лос-Анджелеса».

Хромяк способен просто врезаться в защитные порядки соперника через правый борт и хлестко бросать с кистей. Для него этот МЧМ будет вторым подряд, и можно не сомневаться, что наберет он явно больше прошлогоднего 1 (1+0) очка за результативность.

Далибор Дворски, нападающий, 16 лет

К 16-летнему форварду будет приковано огромное внимание на турнире в Альберте. Дворски просто уничтожал соперников на недавнем Мемориале Глинки, проиграв в гонке бомбардиров только феноменальному Мичкову. На драфте НХЛ Дворски будет уходить вместе с Бедардом и Мичковым и многие не сомневаются, что будет как раз третьим после этой парочки. На предстоящем МЧМ Дворски предстоит подтвердить выписанные авансы в составе сильнейшей за последние лет 15 сборной Словакии.

Далибор Дворски / Фото - Hokej.cz Далибор Дворски / Фото - Hokej.cz

Шимон Немец, защитник, 17 лет

Вполне вероятно, сильнейший защитник мира по 2004 году рождения. Немец уже давно не играет на родине со сверстниками, а еще три года назад перешел во взрослый хоккей и сейчас защищает цвета «Нитры». На прошлом турнире в 16-летнем возрасте он набрал четыре очка за результативные передачи, а в этом году должен как минимум удвоить этот результат. Немец котируется на уровне десятки драфта НХЛ следующим летом и выйдет на него уже полноценным игроком НХЛ.

Примечательно, что Немец уже не просто дебютировал за взрослую сборную Словакии, а провел пять матчей на прошлом ЧМ в Риге и трижды сыграл в Олимпийской квалификации в конце августа.

Юрай Слафковски, нападающий, 17 лет

Крепко сбитый (192 см, 102 кг – в 17 лет!), но при этом удивительно техничный Слафковски не теряется во взрослом чемпионате Финляндии, являясь игроком основы ТПС (1+3 в 20-ти матчах сезона). Его очень трудно сдвинуть с места и отобрать у него шайбу, что на канадской площадке делает его практически неуязвимым. На предстоящем драфте НХЛ ему прогнозируют третий выбор после канадца Райта и россиянина Мирошниченко.

Швеция

Симон Эдвинссон, защитник, 18 лет

Высокий шестой номер на последнем драфте НХЛ Эдвинссон подтверждает своей игрой за «Фрелунду» в чемпионате Швеции, где в первой части сезона он набрал 12 (1+11) очков в 24-х матчах. Эдвинссон является идеальным примером эталонного защитника нового поколения, обладая великолепным катанием, видением площадки и способностью отрабатывать во всех трех зонах.

В случае успешного турнира в Альберте и второй части сезона за «Фрелунду», вполне возможно, что летом Стив Айзерман уже позовет Эдвинссона в «Детройт».

Уильям Эклунд, нападающий, 19 лет

Один из самых раскрученных игроков всего турнира. В прошлом году Эклунд разорвал чемпионат Швеции в составе «Юргордена», а уже в этом успел дебютировать в НХЛ в составе «Сан-Хосе», набрав 4 (0+4) очка в 9-ти матчах, но недавно вернулся на родину и продолжил выступать за родную команду.

Эклунд обладает всем, что должно быть у идеального центрального нападающего: отличная игра на вбрасываниях, способность разогнать атаку, владение шайбой и отличный пас, и все это умножено на стандартно выдающееся для шведских игроков катание. Потенциально Эклунд может стать одной из главных звезд всего турнира.

Александр Хольц, нападающий, 19 лет

А помочь ему в этом должен еще один вундеркинд – 19-летний правый нападающий Александр Хольц. В этом сезоне он уже успел поиграть за «Нью-Джерси» в НХЛ, сделав две результативные передачи в шести матчах, но вскоре был отправлен набираться опыта в «Ютике» в АХЛ. Там он выглядит действительно мощно – 10 (6+4) очков в 11-ти матчах говорят о том, что вскоре Хольца вновь могут позвать в первую команду.

Для Хольца это будет уже третий МЧМ и последний шанс выиграть золото. Его связка с Эклундом потенциально выглядит самой убойной на всем турнире.

Йеспер Вальштедт, вратарь, 18 лет

Швеция на этот турнир привезла трех равноценных вратарей, каждый из которых получит свой шанс сыграть, однако именно Вальштедт будет защищать ворота в решающих матчах. Проспект «Миннесоты» в этом сезоне является основным голкипером «Лулео», сыграв в чемпионате Швеции уже 17 матчей, демонстрируя при этом выдающуюся статистику (1,82, 92,3%). Игра Вальштедта должна стать дополнением до атакующих свершений шведов на этом МЧМ, что в комплексе делает Швецию третьей силой турнира после канадцев и американцев.

Швейцария

Дарио Алленшпах, нападающий, 19 лет

На прошлом МЧМ Алленшпах был едва ли не единственным светлым пятном провалившейся сборной Швейцарии. Сейчас он проводит свой второй полноценный сезон на взрослом уровне, выступая за «Цуг» в чемпионате Швейцарии.

В этом году швейцарцы привезли в Канаду достаточно серый состав, не претендующий на яркое выступление, но маленький и юркий Алленшпах – это тот игрок, который способен внести креатив в атакующие действия.

Лиан Биксель, защитник, 17 лет

Биксель – полная противоположность Алленшпаха в плане габаритов. 195 см и 98 кг делают этого защитника настоящей стеной у своих ворот, способной сокрушить силовым приемом любого соперника. Но даже при таких данных Биксель не затерялся в динамичном чемпионате Швеции в составе «Лександа», где является игроком основного состава. Ожидается, что на ближайшем драфте НХЛ Биксель уйдет в первых двух раундах и станет там самым востребованным среди швейцарцев.

Лоренцо Каноника, нападающий, 18 лет

Еще один быстрый нападающий швейцарской команды в этом сезоне очень успешно играет в Северной Америке, набрав уже 27 (10+17) очков в 29-ти матчах за «Шовиниген» в Юниорской лиге Квебека. Для него это будет второй МЧМ. Год назад он записал себе в актив только одну результативную передачу и не раскрыл свой потенциал даже наполовину, но в этом году он него ожиданий намного больше.

Симон Кнак, нападающий, 19 лет

В прошлом году «Нэшвилл» потратил на драфте НХЛ на Кнака целый шестой пик – от этого нападающего ждут очень сильного МЧМ. 19-летний форвард уже успел поиграть в WHL, но в этом сезоне пока что не очень результативен в чемпионате Швейцарии (3+5 в 25-ти матчах за «Давос»), но отлично себя проявляет в игре без шайбы и в прессинге. Кроме того, Кнак отлично чувствует себя на уровне сверстников, набрав в составе молодежной сборной Швейцарии 8 (6+2) очка в семи матчах перед МЧМ.

США

Мэттью Бениерс, нападающий, 19 лет

В этом сезоне Бениерс зажигает в NCCA в составе Университета Мичигана с канадцами Джонсоном и Пауэром, а летом был выбран на драфте под общим вторым номером новичком НХЛ «Сиэтлом». В прошлом году он уже выиграл молодежный чемпионат мира вместе со сборной США, набрав 3 (1+2) очка, но в этом сезоне его роль в команде должна существенно возрасти.

Джейк Сендерсон, защитник, 19 лет

Еще один суперталант сборной США выступает за Университет Северной Дакоты, который в свое время подарил НХЛ Джонатана Тэйвза, Зака Паризе и Ти-Джея Оши. В 2020-м году Сендерсона в топ-10 драфта выбрала «Оттава», а в этом году он будет капитаном американской молодежки на МЧМ

Уже сейчас сын экс-форварда клубов НХЛ Джеффа Сендерсона выглядит готовы игроком для «Сенаторов», но он решил еще на один год задержаться в студенческом хоккее, в том числе, чтобы и в последний раз сыграть на МЧМ. В этом году в NCAA он набирает больше одного очка за игру, демонстрирует скорость на уровне крайних нападающих и порой просто доминирует на площадке. Можно не сомневаться, что капитан сборной США будет лидером своей команды по игровому времени и практически не будет уходить со льда при розыгрыше большинства. Перспективам Сендерсона в НХЛ сейчас ничто не угрожает, поэтому единственная его цель на турнире в Альберте – повторение прошлогоднего успеха и еще одно золото.

Бретт Берард, нападающий, 19 лет

Самый миниатюрный среди американских нападающий на этом МЧМ (175 см, 70 кг), тем не менее, будет одной из самых заметных фигур своей команды в атаке на турнире. В этом году проспект «Рейнджерс» можно выступает за «Провиденс Коледж» в NCAA (12+12 в 21-м матче), а в Альберте сыграет на краю первой тройки вместе с Бениерсом. Если вы собираетесь поставить на то, кто станет лучшим бомбардиром американцев на турнире, – Берард должен быть первым в списке вариантов.

Логан Кули, нападающий, 17 лет

Уроженец Питтсбурга, скорее всего, уйдет первым из американцев на предстоящем драфте НХЛ. А пока же на МЧМ в команде Нэйта Лимана ему уготована роль второго центра, с которой он благодаря отличной игре на вбрасываниям и любви к двусторонней игре должен справиться на отлично. Не исключено, что Кули повторит путь Бениерса и уже в следующем году, пройдя драфт, будет полноценным лидером молодежной сборной США.

Мэтт Коронато, нападающий, 19 лет

Несмотря на то, что Коронато на этом МЧМ будет играть в третьей тройке, при игре в большинстве ему предоставят место в первой спецбригаде. Проспект «Калгари» обладает убойным броском и очень хорош в завершении. В прошлом сезоне в составе «Чикаго Стил» в USHL в 51-м матче он забросил 48 шайб и набрал 85 очков, заставив скаутов обратить на себя внимание и выбрать его под общим 13-м номером.

В этом сезоне в качестве первокурсника Гарвардского Университета он выбил уже 12 (6+6) очков в 11 матчах NCAA и является одним из самых перспективных американских игроков своего поколения.

Люк Хьюз, защитник, 18 лет

Последний из братьев Хьюзов готов пройти по проторенной дороге. Куинн и Джек уже в свое время успешно поиграли на МЧМ и сейчас являются лидерами «Ванкувера» и «Нью-Джерси». Люка Хьюса на последнем драфте НХЛ тоже взял «Нью-Джерси» под общим четвертым номером, но пока он с удовольствием пилит в этом сезоне за уже неоднократно упомянутый Университет Мичигана (впечатляющие 7+11 в 20-ти матчах).

Люк является практически копией своего брата Куинна: такой же подвижный, активно подключающийся в атаку и способен решить судьбу эпизода как броском, так и разящей передачей. Роль первого защитника сборной США он точно не получит в связи с присутствием Сендерсона, однако пользы своей команде должен принести много.

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