Стала известна дата жеребьевки группового этапа СHL сезона 2022/23
Капітан «Донбаса» виставив на аукціон джерсі збірної України
Віктор Захаров відправить всі гроші з аукціону на поміч ЗСУ
13:00
Віктор Захаров / Фото: прес-служба УХЛКапітан донецького «Донбасу» Віктор Захаров продасть на аукціоні джерсі національної збірної України, в якій хокеїст виступав на переможному для України Чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В.
На джерсі зі світової першості, яка проходила у Донецьку у квітні 2013 року також є капітанська нашивка з переможного ЧС у Дивізіоні 1В у хорватському Загребі 2016 року. Віктор Захаров відмічає, що стартова ціна лоту - 3000 грн. Мінімальний крок - 200 грн.
Також капітан донеччан продасть свої краги BAUER з сезону 2019/20 з мапою України та зображенням Тараса Шевченка. Стартова ціна - 1000 грн. Мінімальний крок - 200 грн.
Всі виручені кошти Віктор Захаров відправить на поміч Збройним силам України під час війни, яку на українській території почала росія.
Раніше ми повідомляли, що стала відома дата жеребкування групового етапу хокейної ліги чемпіонів.