Капитан «Кременчуга» рассказал, почему решил покинуть клуб

Николай Киселев вспомнил самые памятные моменты в составе «горожан»

Фото: УХЛ

Форвард Николай Киселев пообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал, почему он решил покинуть «Кременчуг»:

Причин было несколько, но одна из самых важных - семейные обстоятельства.

Ты начал сборы вместе с «Кременчугом», но уже по ходу подготовки покинул клуб. Можно сказать, что это было спонтанным решением?



Спонтанным? Думаю, нет. За пару дней до того как уволился, я принял такое решение. Эмоционально понял, что получил все, что мог от этого места. Так что нужно идти дальше.

Назови свои самые памятные моменты кременчугского этапа твоей карьеры.

Естественно, на первом месте – это золото и моя золотая шайба в овертайме седьмого матча финала с «Донбассом». Потом, я думаю, что памятными останутся пик первого и второго моего сезона в «Кременчуге».

Чем тебе в целом запомнился чемпионат Украинской хоккейной лиги?

Запомнился тем, что Украинская хоккейная лига прогрессирует с каждым годом – появляются новые команды, приезжают хорошие легионеры. Плюс в чемпионате дают бой все команды без исключения. Пользуясь случаем, хочу пожелать, чтобы все до конца оставались людьми. А нашим болельщикам – большое спасибо за то, что поддерживали клуб все это время.

Будешь следить за чемпионатом УХЛ в будущем сезоне? Какие у тебя ожидания от игры «горожан»?

Следить, кончено, буду, ведь в Украине осталось много хороших друзей. Да и вообще, за это время кременчугский клуб и его болельщики стали довольно близкими. Ожидания? Какими бы они не были – все завит от работы тренера и от самоотдачи ребят. Считаю, что сейчас в чемпионате очень большая конкуренция, и не только в лице «Донбасса».

Киселев выступал за «Кременчуг» с 2018 года и являлся капитаном команды. В сезоне 2019/20 он помог «горожанам» выиграть чемпионат Украины.

Напомним, в рамках подготовки к новому сезону «Кременчуг» провел два спарринга с «Краматорском».