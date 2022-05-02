Україна розгромила Естонію на чемпіонаті світу
Капітана збірної України визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В
А Микита Сидоренко став найкращим бомбардиром турніру
08:23
Олексій Дахновський / Фото - fhu.com.ua
Капітана збірної України U18 Олексія Дахновського визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В.
За п’ять матчів в італійському Асіаґо лідер жовто-синіх набрав 7 (1+6) очок. А от найкращим снайпером і бомбардиром став Микита Сидоренко, котрий закинув 8 шайб і здійснив 2 асисти.
Проте підопічні Олександра Бобкіна все ж не зуміли підійнятися в дивізіон 1А, пропустивши поперед себе команду Угорщини.
Нагадаємо, національна збірна гучно гримнула дверима і розгромила Естонію в останньому матчі дорослого чемпіонату світу в дивізіоні 1В.
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