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Капітана збірної України визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В

А Микита Сидоренко став найкращим бомбардиром турніру
Хоккей Сборная Украины
08:23
Капітана збірної України визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В
Олексій Дахновський / Фото - fhu.com.ua

Капітана збірної України U18 Олексія Дахновського визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

За п’ять матчів в італійському Асіаґо лідер жовто-синіх набрав 7 (1+6) очок. А от найкращим снайпером і бомбардиром став Микита Сидоренко, котрий закинув 8 шайб і здійснив 2 асисти.

Проте підопічні Олександра Бобкіна все ж не зуміли підійнятися в дивізіон 1А, пропустивши поперед себе команду Угорщини.

Нагадаємо, національна збірна гучно гримнула дверима і розгромила Естонію в останньому матчі дорослого чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Сергей Лукьяненко
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