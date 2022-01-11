«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»
Карабаджак – о матче с «Белым Барсом»: «Игра сложилась непросто для нас»
«Альтаир» пропустил пять шайб от команды из Белой Церкви
11 января 18:32
Владимир Карабаджак / Фото: Суперлига
Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак прокомментировал поражение в матче с «Белым Барсом» (1:5) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
«Игра сложилась непросто для нас. Ребятам объясняли, говорили, что нужно настраиваться на игру. Вышли, первые два периода плохо вкатились в саму игру. Третий период ничего получился. Поменяли вратаря, команда чуть взбодрилась и пошёл хоккей, но времени было мало, чтобы что-то изменить».
О моменте, когда команда поверила в себя.
«Так бывает, когда вратаря меняешь, ребята начинают задумываться и бежать вперёд, атаковать ворота».
О дебюте Владислава Лугового.
«По первой игре тяжело дать какую-то оценку. Нужно пару игр, чтобы он вкатился, потому что ему только форма сегодня пришла, и он на льду ещё не стоял, у нас не было с ним тренировки. Посмотрим. Думаю, всё будет хорошо».
Отметим, что «Альтаир» проиграл «Белому Барсу» оба матча в сезоне.
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