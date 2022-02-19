Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак прокомментировал поединок 27-го тура хоккейной Суперлиги Parimatch против «Донбасса».
«С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне. В первом периоде мы смогли так играть – счет был 0:0, но дальше проиграли по всем компонентам. Не только по физике, но и по тактическим, и техническим действиями. Да, сегодня пропустили 10 шайб и не смогли удержать свои ворота, чтобы меньше был счет.
Но сегодня мы дали сыграть практически всем – мы играли в 4 тройки. Но счет на табло, нет смысла оправдываться.
Такие игры полезны для молодых игроков в первую очередь потому что они учатся на движении и на скорости. Конечно, мы где-то понервничаем, покричим, но объясняем все. По игре ребята добавляют. Мы требуем от них многого – чтобы они играли на том же уровне. Но чудес не бывает и в 17 лет редко кто так играет.
Как оценю игру Никиты Терлецкого в воротах? Да, он тоже пропустил, но сейчас смысл не в шайбах, а в том, что он двигается. Скажем так, мы им довольны. Позитив в сегодняшнем матче точно есть.
Дальше будем разговаривать с ребятами, разбирать матч. Посмотрим видео, укажем на ошибки. А дальше – настрой и только настрой».
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросив десять шайб «Альтаиру».
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