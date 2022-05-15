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Смешанные единоборства. Combate Global 6

«Каролина» и «Эдмонтон» вышли во второй раунд плей-офф

«Тампа» в семи играх закрыла серию с «Торонто»
Хоккей НХЛ
08:20
«Каролина» и «Эдмонтон» вышли во второй раунд плей-офф
Фото: tsn.ca

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Каролина» – «Бостон» – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Счет в серии – 4:3

1:0 – 19 Терявяйнен (Слэвин, Доми)

2:0 – 24 Доми (Шей, Дж.Стаал)

2:1 – 26 Дебраск (Бержерон, Макэвой)

3:1 – 31 Доми (Слэвин, Терявяйнен)

3:2 – 60 Пастрняк (Холл, Макэвой)

Вратари: Раанта 27/29 – Сваймен 28/31.

«Торонто» – «Тампа-Бэй» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Счет в серии – 3:4

0:1 – 19 Пол (Фут, Колтон)

1:1 – 34 Райлли (Марнер, Мэттьюс)

1:2 – 37 Пол

Вратари: Дж.Кэмпбелл 23/25 – Ан. Василевский 30/31.

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Счет в серии – 4:3

1:0 – 34 Сиси (Драйзайтль, Макдэвид)

2:0 – 57 Макдэвид (Кулак, Ямамото)

Вратари: Майк Смит 29/29 – Дж. Куик 39/41.

Рене Тер Велде
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