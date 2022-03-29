«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Каролина» 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 Степан (Доми, Котканиеми) 3
0:2 Нечас (Свечников, Трочек) 8
1:2 Уилсон () 27
1:3 Ахо (Коул, Терявяйнен) 29
1:4 Пеши (Шей, Терявяйнен) 31
1:5 Нечас (Слэвин, Доми) 36
1:6 Шей (Трочек, Нечас) 50
Вратари: Ванечек (Самсонов) – Андерсен.
«Сент-Луис» – «Ванкувер» 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 Сканделла (Томас, Тарасенко) 7
2:0 Перрон (Барбашев) 15
3:0 Тарасенко (Томас, Бучневич) 42
3:1 Хант (Подколзин, Ламмикко)43
4:1 Тарасенко (Шенн, Саад) 58
Вратари: Хуссо – Галак.
«Чикаго» – «Баффало» 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)
Шайбы:
1:0 де Хаан (Кубалик, Рэддиш) 8
2:0 Лафферти (Джонсон, Маккейб) 14
3:0 Тэйвс (Кубалик, Курашев) 17
4:0 Джонс (Строум, Дебринкат) 22
4:1 Олофссон (Йокихарью, Козенс) 25
4:2 Олофссон (Скиннер) 31
4:3 Окпосо (Бутчер, Козенс) 35
4:4 Хиностроза (Томпсон, Далин) 43
5:4 Дебринкат (Строум, Кэйн) 51
5:5 Так (Миттлстадт, Олофссон) 58
5:6 Томпсон (Так, Далин) 60
Вратари: Ланкинен – Токарски.
«Эдмонтон» – «Аризона» 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Макдэвид (Пулюярви) 5
2:0 Маклауд (Райан, Нерс) 11
2:1 Келлер (Гостисбеер, Кессел) 16
3:1 Маклауд (Кит, Ямамото) 23
4:1 Фогеле (Маклауд, Бэрри) 33
5:1 Хайман (Драйзайтль) 37
6:1 Драйзайтль (Пулюярви) 50
Вратари: Коскинен – Веймелка (Корженарж).
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл» 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 Веннберг (Данн, Донато) 2
1:1 Калиев (Арвидссон, Кемпе) 6
1:2 Ларссон (Данн) 9
1:3 Раск (Кульман, Гурде) 34
1:4 Эберле () 48
1:5 Макканн (Олексяк, Гики) 48
1:6 Спронг (Донской, Шейэн) 53
Вратари: Петерсен – Дриеджер.