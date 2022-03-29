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«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами

«Сиэтл» переиграл «Лос-Анджелес», «Ванкувер» уступил «Сент-Луису»
Хоккей НХЛ
08:55
«Каролина» разгромила «Вашингтон», «Баффало» отыгрался с 0:4 в матче с «Чикаго» с 11-ю шайбами
Фото: Twitter Каролины

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Каролина» 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Шайбы:

0:1 Степан (Доми, Котканиеми) 3

0:2 Нечас (Свечников, Трочек) 8

1:2 Уилсон () 27

1:3 Ахо (Коул, Терявяйнен) 29

1:4 Пеши (Шей, Терявяйнен) 31

1:5 Нечас (Слэвин, Доми) 36

1:6 Шей (Трочек, Нечас) 50

Вратари: Ванечек (Самсонов) – Андерсен.

«Сент-Луис» – «Ванкувер» 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 Сканделла (Томас, Тарасенко) 7

2:0 Перрон (Барбашев) 15

3:0 Тарасенко (Томас, Бучневич) 42

3:1 Хант (Подколзин, Ламмикко)43

4:1 Тарасенко (Шенн, Саад) 58

Вратари: Хуссо – Галак.

«Чикаго» – «Баффало» 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

Шайбы:

1:0 де Хаан (Кубалик, Рэддиш) 8

2:0 Лафферти (Джонсон, Маккейб) 14

3:0 Тэйвс (Кубалик, Курашев) 17

4:0 Джонс (Строум, Дебринкат) 22

4:1 Олофссон (Йокихарью, Козенс) 25

4:2 Олофссон (Скиннер) 31

4:3 Окпосо (Бутчер, Козенс) 35

4:4 Хиностроза (Томпсон, Далин) 43

5:4 Дебринкат (Строум, Кэйн) 51

5:5 Так (Миттлстадт, Олофссон) 58

5:6 Томпсон (Так, Далин) 60

Вратари: Ланкинен – Токарски.

«Эдмонтон» – «Аризона» 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Макдэвид (Пулюярви) 5

2:0 Маклауд (Райан, Нерс) 11

2:1 Келлер (Гостисбеер, Кессел) 16

3:1 Маклауд (Кит, Ямамото) 23

4:1 Фогеле (Маклауд, Бэрри) 33

5:1 Хайман (Драйзайтль) 37

6:1 Драйзайтль (Пулюярви) 50

Вратари: Коскинен – Веймелка (Корженарж).

«Лос-Анджелес» – «Сиэтл» 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Шайбы:

0:1 Веннберг (Данн, Донато) 2

1:1 Калиев (Арвидссон, Кемпе) 6

1:2 Ларссон (Данн) 9

1:3 Раск (Кульман, Гурде) 34

1:4 Эберле () 48

1:5 Макканн (Олексяк, Гики) 48

1:6 Спронг (Донской, Шейэн) 53

Вратари: Петерсен – Дриеджер.

Олег Шумейко-младший
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