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«Каролина» разобралась с «Аризоной», «Ванкувер» разгромил «Даллас»

«Оттава» не справилась с «Сиэтлом», «Вегас» уступил «Нью-Джерси»
Хоккей НХЛ
09:00
«Каролина» разобралась с «Аризоной», «Ванкувер» разгромил «Даллас»
Фото: Associated Press

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Калгари» – 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

0:1 – 2 Дюбе (Колман, Хэнифин)

0:2 – 7 Годро (Задоров, Ткачак)

1:2 – 8 Джонсон (Кубалик, Тэйвс)

1:3 – 15 Колман (Шилингтон)

2:3 – 33 Регула (Дебринкат, Маккейб)

2:4 – 59 Годро (Ткачак)

2:5 – 59 Шилингтон (Маркстрем)

Вратари: Ланкинен 30/33 – Маркстрем 22/24.

«Колорадо» – «Вашингтон» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 5 Хэтэуэй (Шульц, Ларссон)

1:1 – 18 Ничушкин (Макар, Байрэм)

1:2 – 34 Овечкин (Карлсон, Кузнецов)

2:2 – 49 Лехконен (Обе-Кубел, Штурм)

2:3 – 51 Юханссон (Шири)

Вратари: Кюмпер 24/27 – Самсонов 24/26.

«Аризона» – «Каролина» – 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)

0:1 – 5 Трочек (Нечас, Шей)

0:2 – 22 Фаст

0:3 – 25 Доми (Пеши, Нидеррайтер)

1:3 – 27 Ричи (Кессел, Смит)

1:4 – 32 Нидеррайтер (Пеши, Доми)

2:4 – 37 Эрикссон (Лэдд, Капобьянко)

3:4 – 39 Гальченюк (Бойд, Капобьянко)

3:5 – 49 Ахо (Слэвин, Джарвис)

Вратари: Веймелка 46/51 – Раанта 23/26.

«Вегас» – «Нью-Джерси» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

0:1 – 7 Бастиан (Сиверсон, Маклауд)

1:1 – 38 Колесар (Теодор, Руа)

1:2 – 44 Юнссон (Баль, Бастиан)

1:3 – 48 Боквист

2:3 – 59 Стивенсон (Пачиоретти, Маршессо)

Вратари: Ленер 25/28 – Хэммонд 42/44.

«Сиэтл» – «Оттава» – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

1:0 – 5 Спронг (Данн, Раск)

1:1 – 22 Ткачак (Браун)

1:2 – 24 Холден (Келли, Зайцев)

2:2 – 30 Бенирс (Данн, Ларссон)

3:2 – 37 Раск (Веннберг, Донской)

4:2 – 59 Макканн (Данн, Ларссон)

Вратари: Дриеджер 12/14 – Форсберг 25/28.

«Ванкувер» – «Даллас» – 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

1:0 – 8 Гарланд (Экман-Ларссон, Подколзин)

1:1 – 9 Хинтц (Павелски, Радулов)

2:1 – 16 Петтерссон (Дрис)

3:1 – 22 Босер (Дикинсон, Петтерссон)

3:2 – 25 Хинтц (Хаканпя, Факса)

4:2 – 31 Дикинсон (Хант, Босер)

5:2 – 42 Подколзин (Экман-Ларссон, Хьюз)

6:2 – 58 Петтерссон (Дикинсон, Босер)

Вратари: Демко 28/30 – Эттинджер 15/19, Уэджвуд 10/11.

Рене Тер Велде
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