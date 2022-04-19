«Каролина» разобралась с «Аризоной», «Ванкувер» разгромил «Даллас»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Калгари» – 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
0:1 – 2 Дюбе (Колман, Хэнифин)
0:2 – 7 Годро (Задоров, Ткачак)
1:2 – 8 Джонсон (Кубалик, Тэйвс)
1:3 – 15 Колман (Шилингтон)
2:3 – 33 Регула (Дебринкат, Маккейб)
2:4 – 59 Годро (Ткачак)
2:5 – 59 Шилингтон (Маркстрем)
Вратари: Ланкинен 30/33 – Маркстрем 22/24.
«Колорадо» – «Вашингтон» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 5 Хэтэуэй (Шульц, Ларссон)
1:1 – 18 Ничушкин (Макар, Байрэм)
1:2 – 34 Овечкин (Карлсон, Кузнецов)
2:2 – 49 Лехконен (Обе-Кубел, Штурм)
2:3 – 51 Юханссон (Шири)
Вратари: Кюмпер 24/27 – Самсонов 24/26.
«Аризона» – «Каролина» – 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)
0:1 – 5 Трочек (Нечас, Шей)
0:2 – 22 Фаст
0:3 – 25 Доми (Пеши, Нидеррайтер)
1:3 – 27 Ричи (Кессел, Смит)
1:4 – 32 Нидеррайтер (Пеши, Доми)
2:4 – 37 Эрикссон (Лэдд, Капобьянко)
3:4 – 39 Гальченюк (Бойд, Капобьянко)
3:5 – 49 Ахо (Слэвин, Джарвис)
Вратари: Веймелка 46/51 – Раанта 23/26.
«Вегас» – «Нью-Джерси» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
0:1 – 7 Бастиан (Сиверсон, Маклауд)
1:1 – 38 Колесар (Теодор, Руа)
1:2 – 44 Юнссон (Баль, Бастиан)
1:3 – 48 Боквист
2:3 – 59 Стивенсон (Пачиоретти, Маршессо)
Вратари: Ленер 25/28 – Хэммонд 42/44.
«Сиэтл» – «Оттава» – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
1:0 – 5 Спронг (Данн, Раск)
1:1 – 22 Ткачак (Браун)
1:2 – 24 Холден (Келли, Зайцев)
2:2 – 30 Бенирс (Данн, Ларссон)
3:2 – 37 Раск (Веннберг, Донской)
4:2 – 59 Макканн (Данн, Ларссон)
Вратари: Дриеджер 12/14 – Форсберг 25/28.
«Ванкувер» – «Даллас» – 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
1:0 – 8 Гарланд (Экман-Ларссон, Подколзин)
1:1 – 9 Хинтц (Павелски, Радулов)
2:1 – 16 Петтерссон (Дрис)
3:1 – 22 Босер (Дикинсон, Петтерссон)
3:2 – 25 Хинтц (Хаканпя, Факса)
4:2 – 31 Дикинсон (Хант, Босер)
5:2 – 42 Подколзин (Экман-Ларссон, Хьюз)
6:2 – 58 Петтерссон (Дикинсон, Босер)
Вратари: Демко 28/30 – Эттинджер 15/19, Уэджвуд 10/11.
Комментарии 0