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Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс – Альтаир. Прямая трансляция

«Каролина» разобралась с «Нэшвиллом», «Вегас» минимально уступил «Лос-Анджелесу»

«Флорида» одержала разгромную победу над «Миннесотой»
Хоккей НХЛ
08:10
«Каролина» разобралась с «Нэшвиллом», «Вегас» минимально уступил «Лос-Анджелесу»
Фото: canescountry.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Нэшвилл» – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

1:0 Шей (Трочек, Нечас) 11

2:0 Котканиеми (Шей, Нечас) 26

2:1 Канин (Йоси, Джохансен) 39

3:1 Слэвин (Ахо, Свечников) 41

4:1 Свечников (Ахо, Терявяйнен) 47

4:2 Форсберг (Дюшен, Йоси) 55

4:3 Жанно (Йоси) 58

5:3 Свечников (Слэвин) 60

Вратари: Андерсен 28/31 – Сарос 25/29.

«Миннесота» – «Флорида» – 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

1:0 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен) 8

1:1 Марчмент 11

1:2 Марчмент (Райнхарт, Лунделль) 13

1:3 Дюклер (Экблад, Юбердо) 29

1:4 Экблад (Юбердо, Дюклер) 42

2:4 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Капризов) 50

2:5 Верхаг (Уигар) 54

2:6 Марчмент (Лунделль) 55

Вратари: Тэлбот 29/33 – Бобровский 24/26.

«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 Пачиоретти (Маршессо) 9

2:0 Смит (Карлссон, Маршессо) 16

2:1 Атанасиу 16

2:2 Кемпе (Копитар, Даути) 22

3:2 Пачиоретти (Хаттон, Айкел) 27

3:3 Дано (Рой, Арвидссон) 38

3:4 Кемпе (Копитар, Дурзи) 63

Вратари: Броссуа 27/31 – Дж. Куик 21/24.

«Чикаго» – «Даллас» – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

0:1 Петерсон - 65:00 Б 

Вратари: Флери 29/29 – Эттинджер 34/34.

Рене Тер Велде
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