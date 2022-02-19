«Каролина» разобралась с «Нэшвиллом», «Вегас» минимально уступил «Лос-Анджелесу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Нэшвилл» – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
1:0 Шей (Трочек, Нечас) 11
2:0 Котканиеми (Шей, Нечас) 26
2:1 Канин (Йоси, Джохансен) 39
3:1 Слэвин (Ахо, Свечников) 41
4:1 Свечников (Ахо, Терявяйнен) 47
4:2 Форсберг (Дюшен, Йоси) 55
4:3 Жанно (Йоси) 58
5:3 Свечников (Слэвин) 60
Вратари: Андерсен 28/31 – Сарос 25/29.
«Миннесота» – «Флорида» – 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
1:0 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен) 8
1:1 Марчмент 11
1:2 Марчмент (Райнхарт, Лунделль) 13
1:3 Дюклер (Экблад, Юбердо) 29
1:4 Экблад (Юбердо, Дюклер) 42
2:4 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Капризов) 50
2:5 Верхаг (Уигар) 54
2:6 Марчмент (Лунделль) 55
Вратари: Тэлбот 29/33 – Бобровский 24/26.
«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
1:0 Пачиоретти (Маршессо) 9
2:0 Смит (Карлссон, Маршессо) 16
2:1 Атанасиу 16
2:2 Кемпе (Копитар, Даути) 22
3:2 Пачиоретти (Хаттон, Айкел) 27
3:3 Дано (Рой, Арвидссон) 38
3:4 Кемпе (Копитар, Дурзи) 63
Вратари: Броссуа 27/31 – Дж. Куик 21/24.
«Чикаго» – «Даллас» – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
0:1 Петерсон - 65:00 Б
Вратари: Флери 29/29 – Эттинджер 34/34.
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