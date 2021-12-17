«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
матч-центр : Хоккей
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 8
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Чикаго Блэкхокс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 4:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Альтаир 2:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс 1:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 3:5 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс 2:1 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 3:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс 2:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Коламбус Блу Джекетс 5:2 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен

«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
08:50
«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»

НХЛ. Регулярный чемпионат:

«Тампа-Бэй» – «Оттава» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 – 16 Шабо,

1:1 – 24 Киллорн (Хедман, Колтон),

2:1 – 36 Хедман (Стэмкос, Рэддиш).

«Нью-Джерси» – «Вегас» 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

1:0 – 2 Хьюз (Татар, Хэмилтон),

1:1 – 11 Кохлан (Маршессо, Смит),

1:2 – 24 Каррье (Хауден, Колесар),

1:3 – 48 Карлссон (Кохлан, Смит),

1:4 – 49 Руа (Пьетранжело, Янмарк-Нюлен),

2:4 – 51 Татар (Смит, Сиверсон),

3:4 – 53 Веси (Маклауд, Зигентхалер),

3:5 – 59 Маршессо (Макнэбб, Карлссон).

«Монреаль» – «Филадельфия» 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 1:0)

1:0 – 6 Лехконен (Романов, Кулак),

1:1 – 23 Уиллмен (Хэйс, ван Римсдайк),

1:2 – 40 Кэтес (Сэнхайм, Браун),

2:2 – 55 Дофен (Савар, Чиарот).

«Флорида» – «Лос-Анджелес» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

1:0 – 15 Кирстед (Райнхарт, Юбердо),

1:1 – 18 Мяяття (Мур, Грундстрем),

1:2 – 24 Копитар (Иафалло, Дурзи),

1:3 – 33 Браун (Рой),

1:4 – 48 Калиев (Лизотт).

«Каролина» – «Детройт» 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

1:0 – 3 Нидеррайтер (Потуральски, Фаст),

1:1 – 6 Ганье,

2:1 – 8 Деанджело (Котканиеми, Фаст),

2:2 – 14 Ларкин (Рэймонд),

3:2 – 19 Друри (Терявяйнен, Котканиеми),

3:3 – 32 Бертуцци (Рэймонд, Ларкин),

4:3 – 42 Нидеррайтер (Пеши, Нечас),

5:3 – 60 Трочек (Нечас, Терявяйнен).

«Айлендерс» – «Бостон» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 12 Клаттербак,

2:0 – 22 Бовилье (Бэйли, Сало),

3:0 – 58 Клаттербак (Ли),

3:1 – 60 Райлли (Улльмарк, Карло).

«Нэшвилл» – «Колорадо» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 14 Форсберг (Сиссонс, Каррье),

2:0 – 28 Жанно (Форсберг, Сиссонс),

2:1 – 30 Рантанен (Маккиннон, Кадри),

3:1 – 37 Форсберг,

3:2 – 50 Ничушкин (Жирар, Рантанен),

4:2 – 53 Йоси (Жанно, Сиссонс),

5:2 – 59 Экхольм (Каррье).

«Миннесота» – «Баффало» 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, ОТ – 0:0, Б – 0:1)

1:0 – 11 Меррилл (Хартман, Куликов),

1:1 – 29 Козенс (Йокихарью),

2:1 – 40 Капризов (Сперджен, Голигоски),

2:2 – 53 Пысик (Янковски, Хиностроза).

«Эдмонтон» – «Коламбус» 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 8 Пулюярви (Драйзайтль, Бэрри),

2:0 – 9 Пулюярви (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс),

3:0 – 12 Райан (Перлини),

4:0 – 37 Перлини (Бушар, Кэссиан),

4:1 – 47 Нюквист (Бин, Силлинджер),

4:2 – 57 Дэнфорт (Курали, Веренски),

5:2 – 58 Фогеле (Макдэвид, Пулюярви).

«Сан-Хосе» – «Ванкувер» 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

0:1 – 13 Босер (Пирсон),

0:2 – 17 Хорват (Хьюз, Миллер),

1:2 – 18 Майер (Гертл, Карлссон),

1:3 – 38 Босер (Пирсон, Миллер),

2:3 – 49 Кольяно (Бернс, Педерсон),

2:4 – 58 Миллер,

2:5 – 59 Дикинсон (Берроуз, Петтерссон).

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

«Краматорск» в концовке матча дожал «Альтаир», добыв свою первую победу в Суперлиге
«Краматорск» в концовке матча дожал «Альтаир», добыв свою первую победу в Суперлиге
Хоккейная Суперлига
21:07
Сборная Украины не сдержала напор Франции и проиграла девятый матч кряду под руководством Шахрайчука
Сборная Украины не сдержала напор Франции и проиграла девятый матч кряду под руководством Шахрайчука
Хоккей в Европе
18:50
Пол Морис ушел с поста главного тренера «Виннипега» после семи лет работы
Пол Морис ушел с поста главного тренера «Виннипега» после семи лет работы
НХЛ
18:24
День Николая на Донбассе: хоккеисты и благотворители поздравили 67 000 детей
День Николая на Донбассе: хоккеисты и благотворители поздравили 67 000 детей
Хоккейная Суперлига
17:46
Сборная Украины U20 потерпела второе поражение на ЧМ в Дивизионе IB
Сборная Украины U20 потерпела второе поражение на ЧМ в Дивизионе IB
Сборная Украины
15:03
Суперлига. «Краматорск» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
14:44
Месились 5 на 5. В концовке матча «Вегас» – «Нью-Джерси» произошла массовая драка
Месились 5 на 5. В концовке матча «Вегас» – «Нью-Джерси» произошла массовая драка
НХЛ
09:52
«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»
«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»
НХЛ
08:50
Голкипер СК «Сокол»: «Первоначальная цель – это выйти в плей-офф»
Голкипер СК «Сокол»: «Первоначальная цель – это выйти в плей-офф»
Хоккейная Суперлига
16 декабря 22:40
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
135
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
21:45
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
WEB
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
18 декабря 05:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
18 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
18 декабря 16:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
18 декабря 20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
18 декабря 21:30
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
18 декабря 22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
18 декабря 23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45