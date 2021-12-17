«Каролина» в результативном матче обыграла «Детройт», «Вегас» – «Нью-Джерси»
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Тампа-Бэй» – «Оттава» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 – 16 Шабо,
1:1 – 24 Киллорн (Хедман, Колтон),
2:1 – 36 Хедман (Стэмкос, Рэддиш).
«Нью-Джерси» – «Вегас» 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
1:0 – 2 Хьюз (Татар, Хэмилтон),
1:1 – 11 Кохлан (Маршессо, Смит),
1:2 – 24 Каррье (Хауден, Колесар),
1:3 – 48 Карлссон (Кохлан, Смит),
1:4 – 49 Руа (Пьетранжело, Янмарк-Нюлен),
2:4 – 51 Татар (Смит, Сиверсон),
3:4 – 53 Веси (Маклауд, Зигентхалер),
3:5 – 59 Маршессо (Макнэбб, Карлссон).
«Монреаль» – «Филадельфия» 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 1:0)
1:0 – 6 Лехконен (Романов, Кулак),
1:1 – 23 Уиллмен (Хэйс, ван Римсдайк),
1:2 – 40 Кэтес (Сэнхайм, Браун),
2:2 – 55 Дофен (Савар, Чиарот).
«Флорида» – «Лос-Анджелес» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 15 Кирстед (Райнхарт, Юбердо),
1:1 – 18 Мяяття (Мур, Грундстрем),
1:2 – 24 Копитар (Иафалло, Дурзи),
1:3 – 33 Браун (Рой),
1:4 – 48 Калиев (Лизотт).
«Каролина» – «Детройт» 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)
1:0 – 3 Нидеррайтер (Потуральски, Фаст),
1:1 – 6 Ганье,
2:1 – 8 Деанджело (Котканиеми, Фаст),
2:2 – 14 Ларкин (Рэймонд),
3:2 – 19 Друри (Терявяйнен, Котканиеми),
3:3 – 32 Бертуцци (Рэймонд, Ларкин),
4:3 – 42 Нидеррайтер (Пеши, Нечас),
5:3 – 60 Трочек (Нечас, Терявяйнен).
«Айлендерс» – «Бостон» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 12 Клаттербак,
2:0 – 22 Бовилье (Бэйли, Сало),
3:0 – 58 Клаттербак (Ли),
3:1 – 60 Райлли (Улльмарк, Карло).
«Нэшвилл» – «Колорадо» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
1:0 – 14 Форсберг (Сиссонс, Каррье),
2:0 – 28 Жанно (Форсберг, Сиссонс),
2:1 – 30 Рантанен (Маккиннон, Кадри),
3:1 – 37 Форсберг,
3:2 – 50 Ничушкин (Жирар, Рантанен),
4:2 – 53 Йоси (Жанно, Сиссонс),
5:2 – 59 Экхольм (Каррье).
«Миннесота» – «Баффало» 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, ОТ – 0:0, Б – 0:1)
1:0 – 11 Меррилл (Хартман, Куликов),
1:1 – 29 Козенс (Йокихарью),
2:1 – 40 Капризов (Сперджен, Голигоски),
2:2 – 53 Пысик (Янковски, Хиностроза).
«Эдмонтон» – «Коламбус» 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
1:0 – 8 Пулюярви (Драйзайтль, Бэрри),
2:0 – 9 Пулюярви (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс),
3:0 – 12 Райан (Перлини),
4:0 – 37 Перлини (Бушар, Кэссиан),
4:1 – 47 Нюквист (Бин, Силлинджер),
4:2 – 57 Дэнфорт (Курали, Веренски),
5:2 – 58 Фогеле (Макдэвид, Пулюярви).
«Сан-Хосе» – «Ванкувер» 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
0:1 – 13 Босер (Пирсон),
0:2 – 17 Хорват (Хьюз, Миллер),
1:2 – 18 Майер (Гертл, Карлссон),
1:3 – 38 Босер (Пирсон, Миллер),
2:3 – 49 Кольяно (Бернс, Педерсон),
2:4 – 58 Миллер,
2:5 – 59 Дикинсон (Берроуз, Петтерссон).
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