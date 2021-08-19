Хара не собирается переходить в «Сент-Луис»

Если словак продолжит карьеру, то его приоритетом будет Восток

Здено Хара / фото - Getty Images

Защитник Здено Хара, находящийся в статусе свободного агента, не собирается подписывать контракт с «Сент-Луисом».

Если 44-летний словак примет решение продолжить карьеру, то его приоритетом будет остаться в Восточной конференции, чтобы быть ближе к своей семье, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

В прошлом сезоне Хара играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».

Нападающий Джо Торнтон подписал годичный контракт с «Флоридой».