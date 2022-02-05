Хет-трик Сигарева помог «Донбассу» в результативном матче обыграть «Альтаир»

Для подопечных Павла Микульчика это пятая победа кряду

Донбасс - Альтаир / фото - HSL

ХК «Донбасс» уверенно победил «Альтаир» в матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 6:2.

Второй за три дня матч против «Альтаира» «Донбасс» начал лихо и без раскачки. Уже на четвертой минуте дончане открыли счет. Филипп Пангелов-Юлдашев бросил от синей линии, и шайба рикошетом от Андрея Бирюкова залетела в ворота.

Еще через три минуты Бирюков уже был ассистентом. Он помог отметиться голом Андрею Сигареву. К слову, Сигарев, Бирюков и Шишлянников снова играли вместе после нескольких матчей, в которых тренерский штаб «Донбасса» либо не мог рассчитывать на всех форвардов этой тройки, либо ставил их в разные сочетания.

В концовке стартового периода «Донбасс» дважды оставался в меньшинстве и даже поиграл 3Х5, но не пропустил! Более того, дончане увеличили свое преимущество, когда Виктор Захаров в меньшинстве убежал на свидание с Богданом Дьяченко и забросил третью шайбу гостей – 3:0 в пользу «Донбасса».

Во втором периоде дончане продолжили доминировать, но шайба все никак не шла в ворота «Альтаира». Когда казалось, что голов в этом игровом отрезке не будет, «Донбасс» получил большинство, а Сигарев оформил дубль – 4:0!

Третий период получился ничейным. Уже на первой его минуте Сигарев наиграл на хет-трик. Под занавес встречи «Альтаир» смог дважды отметиться голами в воротах Олега Петрова, но последнее слово осталось за «Донбассом». Станислав Садовиков поставил победную точку – 6:2, шестая победа дончан подряд.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Альтаир» (Дружковка) – «Донбасс» (Донецк) 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

0:1 – Бирюков (Пангелов-Юлдашев) – 03:07,

0:2 – Сигарев (Бирюков, Шишлянников) – 06:39,

0:3 – Захаров – мен. – 19:57,

0:4 – Сигарев (Захаров, Бирюков – бол.) – 38:44,

0:5 – Сигарев (Бирюков, Пангелов-Юлдашев) – 40:39,

1:5 – Сидоренко (Трандафилов) – 47:11,

2:5 – Буценко (Коренчук) – 59:15,

2:6 – Садовиков (Спиценко) – 59:33

«Альтаир»: Дьяченко (Печорин), Игнатенко-Реснянский, Коренчук-Буценко-Кочетков, Бортников-Раскин, Крикля-Трандафилов-Сидоренко, Папуна-Мельника, Дубский-Яйлов-Луговой, Терешин, Данфорт-Ханенко

«Донбасс»: Петров (Макаров), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Кобелев-Спиценко, Туркин-Спруктс-Садовиков, Таран-Андрейкив, Галыгин-Морозов-Захаров, Григорьев.





Напомним, в прошлом матче сезона «Краматорск» уверенно разобрался с «Соколом».