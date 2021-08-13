ХК «Днепр» продолжит свое существование

Херсонская команда начинает подготовку к сезону-2021/2022

Фото: ФХУ

Представители Херсонского областного совета провели совещание с участием делегатов Федерации хоккея Украины.

Во время заседания обсуждалась дальнейшая судьба местного хоккейного клуба «Днепр». В частности, представители фракций дискутировали относительно будущего развития команды, ее финансирования и нового менеджмента.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил:



«Хоккей, безусловно, мы должны сохранить и развивать, и мы приложим максимум усилий, чтобы это реализовать. Однако нам необходим эффективный менеджер, который будет видеть пути развития хоккейного клуба и хоккея в целом».

Также участники совещания были единодушны в поддержке не только профессиональных клубов, но и детско-юношеских школ, должны воспитывать качественные кадры для будущего изменения старших поколений.

Глава ФХУ Георгий Зубко подчеркнул:



«Очень рад, что удалось отстраниться любых политических окрасок во время разговора и обсуждать именно развитие спорта. По итогам встречи могу с уверенностью сказать: команда «Днепр» будет готовиться к новому сезону, а Федерация будет способствовать популяризации хоккея на Херсонщине».

Так, по итогам встречи стороны решили, что «Днепр» будет финансироваться из бюджета города и области и будет продолжать свою деятельность, а Федерация будет поддерживать развитие хоккея в Херсонской области, а также проводить эффективную методологическую работу.

Отметим, что 19 августа должно состояться заседание Херсонского областного совета, где будет определяться размер финансирования клуба «Днепр».