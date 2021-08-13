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ХК «Днепр» продолжит свое существование

Херсонская команда начинает подготовку к сезону-2021/2022
Хоккей УХЛ
18:55
ХК «Днепр» продолжит свое существование
Фото: ФХУ

Представители Херсонского областного совета провели совещание с участием делегатов Федерации хоккея Украины.

Во время заседания обсуждалась дальнейшая судьба местного хоккейного клуба «Днепр». В частности, представители фракций дискутировали относительно будущего развития команды, ее финансирования и нового менеджмента.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил:

«Хоккей, безусловно, мы должны сохранить и развивать, и мы приложим максимум усилий, чтобы это реализовать. Однако нам необходим эффективный менеджер, который будет видеть пути развития хоккейного клуба и хоккея в целом».

Также участники совещания были единодушны в поддержке не только профессиональных клубов, но и детско-юношеских школ, должны воспитывать качественные кадры для будущего изменения старших поколений.

Глава ФХУ Георгий Зубко подчеркнул:

«Очень рад, что удалось отстраниться любых политических окрасок во время разговора и обсуждать именно развитие спорта. По итогам встречи могу с уверенностью сказать: команда «Днепр» будет готовиться к новому сезону, а Федерация будет способствовать популяризации хоккея на Херсонщине».

Так, по итогам встречи стороны решили, что «Днепр» будет финансироваться из бюджета города и области и будет продолжать свою деятельность, а Федерация будет поддерживать развитие хоккея в Херсонской области, а также проводить эффективную методологическую работу.

Отметим, что 19 августа должно состояться заседание Херсонского областного совета, где будет определяться размер финансирования клуба «Днепр».

Новый сезон чемпионата УХЛ стартует 17 сентября.
Рене Тер Велде
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Теги

Днепр (Херсон)

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