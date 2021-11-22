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ХК «Донбасс»: ФХУ не имеет законных оснований для засчитывания технических поражений

Федерация хоккея Украины нарушает собственный Дисциплинарный кодекс
Хоккей УХЛ
22 ноября 22:55
ХК «Донбасс»: ФХУ не имеет законных оснований для засчитывания технических поражений

Пресс-служба ХК «Донбасс» сделала заявление о дисциплинарных санкциях Федерации хоккея Украины к клубу.

16 ноября 2021 года Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины было принято решение о применении дисциплинарной санкции к игрокам ХК «Донбасс» в виде временного лишения права участия в чемпионате Украины на срок до 2-х месяцев.

Отметим, что это решение принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ, а также грубо нарушает трудовое законодательство Украины.

Не учитывая данные факторы, ФХУ засчитало «Донбассу» два технических поражения в матчах с «Днепром» и «Кременчуком», которые состоялись 17 и 19 ноября соответственно.

ФХУ указало причиной засчитывания технических поражений участие в матчах игроков, временно лишенных права на участие в чемпионате Украины.

Согласно ч.2 ст. 30 устава ФХУ, Федерацией могут применяться, в частности, такие дисциплинарные меры как «дисквалификация…» и «лишение права участия в указанном количестве матчей или в течение определенного или неопределенного срока».

То есть, дисквалификация и лишение права участия являются самостоятельными дисциплинарными санкциями.

Решением Дисциплинарного комитета ФХУ от 16.11.2021 г. игроки ХК «Донбасс» временно лишены права участия в чемпионате Украины, но не дисквалифицированы.

Согласно п.1.10 ст. 57 Дисциплинарного кодекса ФХУ техническое поражение засчитывается клубу, за допуск к участию в матче игроков, не имеющих права выступать в составе команды клуба, - незаявленных или дисквалифицированных (но не лишенных права участия).

Согласно статье 36 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФХУ техническое поражение засчитывается команде, которая не явилась на игру, допускает к участию в игре не заявленного игрока, виновной в завершении игры до истечения времени либо совершившей нарушение требований регламента соревнований.

Ни одного из указанных нарушений хоккейный клуб «Донбасс» не совершил (команда явилась на игру, игроки должным образом заявлены, матчи проведены), а регламент соревнования не предусматривает возможность применения технического поражения за участие в игре временно отстраненных игроков.

Таким образом, к хоккейному клубу «Донбасс» не может быть применена санкция, предусмотренная п.1.10 ст. 57 Дисциплинарного кодекса ФХУ в виде технического поражения.

В связи с этим требуем немедленно вернуть набранные ХК «Донбасс» очки в матчах с «Днепром» и «Кременчуком», которые ФХУ неправомерно сняла с донецкого клуба, засчитав технические поражения в играх.

Также ХК «Донбасс» поддерживает обращение ХК «Кременчук», касающееся игрока киевского «Сокола» Виктора Андрущенко. В своём запросе кременчугский клуб указал, что согласно имеющейся информации, данный хоккеист имеет паспорт гражданина Беларуси и выступал в местном чемпионате под белорусским флагом. Также «Кременчук» попросил проверить наличие у игрока действующего паспорта гражданина Украины.

Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

Согласно существующим договоренностям, хоккейный клуб «Донбасс» требует от ФХУ принятие нового устава, принятия на Генеральном конгрессе ФХУ решения о реорганизации ФХУ из общественной организации в общественный союз, в состав которого войдут все 8 профессиональных клубов; проведения в областях конференций с участием профессиональных хоккейных клубов и других субъектов хоккея – юридических лиц, создания региональных ассоциаций, которые на демократичной основе изберут своих руководителей; принятия региональных ассоциаций в состав постоянных членов ФХУ - общественного союза; назначения внеочередного конгресса с участием делегатов от вновь созданных региональных ассоциаций и проведения выборов Президента обновленной ФХУ.

ХК «Донбасс» будет добиваться справедливого решения по факту незаконного присвоения ФХУ 50-ти процентов доли уставного капитала ООО «Украинская хоккейная лига».

Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

Продолжая отстаивать свои права, ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе.

Источник: ХК Донбасс
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