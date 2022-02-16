ХК «Донбасс» продлил контракт с Александром Пересунько до 2025 года

Форвард продолжит защищать цвета донецкого клуба

Александр Пересунько / фото - Донбасс

Хоккейный клуб «Донбасс» достиг договоренности с нападающим Александром Пересунько о продлении контракта на три года. Таким образом результативный форвард дончан продолжит защищать цвета клуба до конца сезона 2025 года.



Пересунько перешел в «Донбасс» в октябре 2020 года. Вместе с донецким клубом Александр стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21, дебютировал в хоккейной Лиге чемпионов, а также выступает в Суперлиге Париматч.



Ранее в составе юниорской сборной Украины Пересунько выиграл домашний чемпионат мира-2018 в Дивизионе IB. На том турнире Александр набрал 5 (2+3) очков и стал лучшим нападающим чемпионата. Форвард также поиграл в молодежной сборной Украины, а также дебютировал в составе национальной команды на чемпионате мира-2019 в Дивизионе ІВ.



В активе Александр Пересунько три сезона за океаном в американских юниорских лигах USPHL Premier и NCDC, а также в канадской QMJHL.

Напомним, дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Мариуполь» и добыть десятую победу кряду.