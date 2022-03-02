Дубль Сигарева помог «Донбассу» обыграть «Белый Барс», продлив серию побед до 14-и матчей
ХК «Донбасс» занял второе место в номинации CHL Marketing Award
Дончане получили чек на 6000 евро
20:30
Фото: championshockeyleague.com
ХК «Донбасс» занял второе место в номинации CHL Marketing Award. Донецкий клуб получил чек на 6000 евро.
Триумфатором стал австрийский «Клагенфурт», который вместе с победой забирает 10 000 евро.
На третьем месте расположился «Лайонс» из Швейцарии. Команда получит 4000 евро.
Стоит отметить, что CHL Marketing Award присуждается самому креативному и активному клубу хоккейной Лиги чемпионов. Наряду с реализованными мероприятиями и акциями маркетинговые кампании клубов CHL оценивались жюри, состоящим из шести членов (CHL Office, Infront Sports & Media AG, eSports, Two Circles, LGT Bank и профессор Джон Андреа Шочер).
Напомним, что шведский «Регле» стал победителем хоккейной Лиги чемпионов.
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