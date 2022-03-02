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Золотая коллекция бокса

ХК «Донбасс» занял второе место в номинации CHL Marketing Award

Дончане получили чек на 6000 евро
Хоккей Лига чемпионов
20:30
ХК «Донбасс» занял второе место в номинации CHL Marketing Award
Фото: championshockeyleague.com

ХК «Донбасс» занял второе место в номинации CHL Marketing Award. Донецкий клуб получил чек на 6000 евро.

Триумфатором стал австрийский «Клагенфурт», который вместе с победой забирает 10 000 евро.

На третьем месте расположился «Лайонс» из Швейцарии. Команда получит 4000 евро.

Стоит отметить, что CHL Marketing Award присуждается самому креативному и активному клубу хоккейной Лиги чемпионов. Наряду с реализованными мероприятиями и акциями маркетинговые кампании клубов CHL оценивались жюри, состоящим из шести членов (CHL Office, Infront Sports & Media AG, eSports, Two Circles, LGT Bank и профессор Джон Андреа Шочер).

Напомним, что шведский «Регле» стал победителем хоккейной Лиги чемпионов.

Рене Тер Велде
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