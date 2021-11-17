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ХК «Краматорськ» направив звернення до Федерації хокею України

Стосується це дисциплінарних санкцій до Павла Тарана
Хоккей УХЛ
16:04
ХК «Краматорськ» направив звернення до Федерації хокею України

16 листопада 2021 року Дисциплінарним комітетом Федерації хокею України було ухвалено рішення про застосування дисциплінарної санкції до гравця ХК «Краматорськ» у вигляді тимчасового позбавлення права участі у чемпіонаті України на строк до 2-х місяців.

Вказане рішення порушує трудове законодавство України, а також норми Дисциплінарного кодексу ФХУ!

Павло Таран є працівником хокейного клубу «Краматорськ», з яким укладено трудовий контракт, і він зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, а саме брати участь у матчах чемпіонату України. За виконання цих обов'язків клуб сплачує гравцю заробітну плату.

Разом із цим, ухвалюючи дане рішення, ФХУ втручається в господарські та трудові відносини хокеїста та клубу, а також позбавляє працівника його конституційного права на працю.

Враховуючи викладене, Хокейний клуб «Краматорськ» вимагає негайно надати вказане рішення Дисциплінарного комітету ФХУ у повному обсязі для звернення до суду для притягнення посадових осіб ФХУ до відповідальності.

Источник: facebook.com/HCKramatorsk
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