ХК «Краматорськ» направив звернення до Федерації хокею України

Стосується це дисциплінарних санкцій до Павла Тарана

16 листопада 2021 року Дисциплінарним комітетом Федерації хокею України було ухвалено рішення про застосування дисциплінарної санкції до гравця ХК «Краматорськ» у вигляді тимчасового позбавлення права участі у чемпіонаті України на строк до 2-х місяців.

Вказане рішення порушує трудове законодавство України, а також норми Дисциплінарного кодексу ФХУ!

Павло Таран є працівником хокейного клубу «Краматорськ», з яким укладено трудовий контракт, і він зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, а саме брати участь у матчах чемпіонату України. За виконання цих обов'язків клуб сплачує гравцю заробітну плату.

Разом із цим, ухвалюючи дане рішення, ФХУ втручається в господарські та трудові відносини хокеїста та клубу, а також позбавляє працівника його конституційного права на працю.

Враховуючи викладене, Хокейний клуб «Краматорськ» вимагає негайно надати вказане рішення Дисциплінарного комітету ФХУ у повному обсязі для звернення до суду для притягнення посадових осіб ФХУ до відповідальності.