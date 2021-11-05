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«Авангард» в гостях переиграл «Салават Юлаев», «Динамо» в Москве неожиданно проиграло «Амуру»

«Трактор» в овертайме победил «Барыс»
Хоккей КХЛ
22:15
«Авангард» в гостях переиграл «Салават Юлаев», «Динамо» в Москве неожиданно проиграло «Амуру»
Фото: ХК «Авангард»

«Динамо» Рига – ХК «Сочи» – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Зоркин (Мельниченко), 04:41

0:2 Петьков (Гараев, Николаев), 27:12

0:3 Бакош (Липон, Мельниченко), 27:23

Вратари: Матссон – Третьяк

«Витязь» – ЦСКА – 5:6 ШБ (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы забросили:

1:0 Лещенко (Попов, Смолин), 10:13

1:1 Григоренко (Нестеров), 25:09

1:2 Григоренко (Карнаухов), 26:49

1:3 Карнаухов (Григоренко), 33:22

2:3 Оямяки (Воронков, Аалтонен), 35:00

2:4 Григоренко (Валльмарк, Карнаухов), 36:32

3:4 Зинченко, 37:34

4:4 Индрашис (Одетт, Оямяки), 42:37

5:4 Смолин (Лещенко, Мусин), 51:34

5:5 Сергеев (Валльмарк, Окулов), 54:44, ГБ

5:6 Окулов, 65:00, ШБ

Вратари: Ежов – Рейдеборн

«Нефтехимик» – «Адмирал» – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Хайруллин (Клок), 05:30, ГБ

1:1 Мозик (Макаренко, Вячеслав Ушенин), 19:25

2:1 Попов (Секстон, Кнот), 21:32

3:1 Митякин (Бикмуллин, Клок), 26:47, ГБ

3:2 Грачев (Обидин), 26:59

4:2 Березин (Галимов), 34:17

5:2 Березин (Секстон, Галимов), 46:58

Вратари: Судницин – Серебряков

«Динамо» Москва – «Амур» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбу забросил:

0:1 Горшков (Николишин, Волгин), 27:14

Вратари: Бочаров – Аликин

«Барыс» – «Трактор» – 4:5 ОТ (1:2, 2:0, 1:2. 0:1)

Шайбы забросили:

1:0 Фрэттин (Михайлис, Диц), 14:28, ГБ

1:1 Яруллин (Пилут, Бывальцев), 19:35

1:2 Кравцов (Ткачев, Основин), 19:48

2:2 Михайлис (Гурков), 29:16

3:2 Михайлис (Диц), 32:17

4:2 Михайлис (Диц), 47:01, ГБ

4:3 Калинин (Яруллин, Кравцов), 53:54, ГБ

4:4 Телегин (Тертышный, Абрамов), 55:07

4:5 Кравцов (Пилут), 62:17

Вратари: Ортио – Вилл

«Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) 

Шайбы забросили:

0:1 Каски (Найт, Цегларик) 10:42 ГБ

1:1 Кадейкин (Хафизуллин, Пустозеров) 23:27 ГБ

2:1 Алалыкин (Плэтт, Метсола) 30:24

2:2 Каски (Сошников, Найт) 32:26 ГБ

2:3 Брюквин (Каблуков, Береглазов) 43:55 ГБ

2:4 Дедунов (Цегларик), 59:40, ПВ

Вратари: Метсола – Грубец

Рене Тер Велде
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Теги

Авангард Салават Юлаев Динамо Рига (хоккей) Трактор Барыс Амур Адмирал Нефтехимик Витязь ЦСКА ХК Сочи

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