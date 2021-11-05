«Авангард» в гостях переиграл «Салават Юлаев», «Динамо» в Москве неожиданно проиграло «Амуру»
«Динамо» Рига – ХК «Сочи» – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Шайбы забросили:
0:1 Зоркин (Мельниченко), 04:41
0:2 Петьков (Гараев, Николаев), 27:12
0:3 Бакош (Липон, Мельниченко), 27:23
Вратари: Матссон – Третьяк
«Витязь» – ЦСКА – 5:6 ШБ (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Лещенко (Попов, Смолин), 10:13
1:1 Григоренко (Нестеров), 25:09
1:2 Григоренко (Карнаухов), 26:49
1:3 Карнаухов (Григоренко), 33:22
2:3 Оямяки (Воронков, Аалтонен), 35:00
2:4 Григоренко (Валльмарк, Карнаухов), 36:32
3:4 Зинченко, 37:34
4:4 Индрашис (Одетт, Оямяки), 42:37
5:4 Смолин (Лещенко, Мусин), 51:34
5:5 Сергеев (Валльмарк, Окулов), 54:44, ГБ
5:6 Окулов, 65:00, ШБ
Вратари: Ежов – Рейдеборн
«Нефтехимик» – «Адмирал» – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Хайруллин (Клок), 05:30, ГБ
1:1 Мозик (Макаренко, Вячеслав Ушенин), 19:25
2:1 Попов (Секстон, Кнот), 21:32
3:1 Митякин (Бикмуллин, Клок), 26:47, ГБ
3:2 Грачев (Обидин), 26:59
4:2 Березин (Галимов), 34:17
5:2 Березин (Секстон, Галимов), 46:58
Вратари: Судницин – Серебряков
«Динамо» Москва – «Амур» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбу забросил:
0:1 Горшков (Николишин, Волгин), 27:14
Вратари: Бочаров – Аликин
«Барыс» – «Трактор» – 4:5 ОТ (1:2, 2:0, 1:2. 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Фрэттин (Михайлис, Диц), 14:28, ГБ
1:1 Яруллин (Пилут, Бывальцев), 19:35
1:2 Кравцов (Ткачев, Основин), 19:48
2:2 Михайлис (Гурков), 29:16
3:2 Михайлис (Диц), 32:17
4:2 Михайлис (Диц), 47:01, ГБ
4:3 Калинин (Яруллин, Кравцов), 53:54, ГБ
4:4 Телегин (Тертышный, Абрамов), 55:07
4:5 Кравцов (Пилут), 62:17
Вратари: Ортио – Вилл
«Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Шайбы забросили:
0:1 Каски (Найт, Цегларик) 10:42 ГБ
1:1 Кадейкин (Хафизуллин, Пустозеров) 23:27 ГБ
2:1 Алалыкин (Плэтт, Метсола) 30:24
2:2 Каски (Сошников, Найт) 32:26 ГБ
2:3 Брюквин (Каблуков, Береглазов) 43:55 ГБ
2:4 Дедунов (Цегларик), 59:40, ПВ
Вратари: Метсола – Грубец
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