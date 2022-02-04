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Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира

Об этом официально заявила пресс-служба соревнований
Хоккей Лига чемпионов IIHF
15:29
Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира
Белорусский хоккейный клуб Юность / фото - пресс-служба команды

Правление хоккейной Лиги чемпионов (ХЛЧ) приняло решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира, сообщает пресс-служба Лиги. Это решение касается чемпионов страны и потенциальных обладателей Континентального кубка IIHF.

Причина такого решения – напряженная ситуация в стране. Правление считает, что участие белорусской команды в ХЛЧ на сегодняшний день считается слишком рискованным для турнира и всех его участников. В частности, постоянные сбои рейсов не позволяют планировать матчи заранее.

ХЛЧ надеется, что ситуация в стране скоро нормализируется, а также сообщает, что, независимо от текущего решения, Беларусь остается партнером Лиги.

Напомним, Северная Корея вслед за Австралией и Новой Зеландией снялась с чемпионатов мира.

Михаил Рыбак
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